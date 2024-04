Cerreto Guidi e Saint Marcel, a ottobre i 25 anni di gemellaggio

Quello tra Cerreto Guidi e Saint Marcel è un lungo e solido gemellaggio che di anno in anno si rafforza sia sul fronte scolastico che istituzionale.

Nei giorni scorsi una delegazione del Comitato Gemellaggi di Cerreto Guidi, guidata dal presidente Fernando Sani e di cui faceva parte per il Comune di Cerreto Guidi, il consigliere delegato ai gemellaggi Francesca Brotini, si è recata in Normandia dove è stata accolta dal comitato francese e dalla municipalità di Saint Marcel, con in testa il Sindaco Hervé Podraza.

Ha inoltre raggiunto la Francia un gruppo di studenti dell’Istituto comprensivo di Cerreto Guidi. Nel corso della visita e in particolare in occasione dell’incontro ufficiale, è stata ribadita l’importanza del gemellaggio che nato come scambio tra studenti dei due paesi, si è poi trasformato in una solida intesa tra le due amministrazioni e le rispettive comunità.

E’stato confermato che in ottobre si terranno i festeggiamenti ufficiali in occasione del 25esimo anno del gemellaggio che unisce Cerreto Guidi e Saint Marcel.

Nei prossimi mesi sarà predisposto il programma per celebrare degnamente l’anniversario.

Da segnalare, infine, che durante la visita dei giorni scorsi, è stato attribuito un riconoscimento ad Anna Macelloni, fra i componenti del comitato.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa