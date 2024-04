Condannato a sei anni di carcere sorpreso sul Suv: inseguimento folle a San Jacopino

Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Firenze dopo un pericoloso inseguimento in auto tra le vie di San Jacopino.

Il 31enne, che deve scontare oltre sei anni e mezzo di reclusione per precedenti condanne, è stato individuato ieri dai falchi della squadra mobile nel popoloso quartiere fiorentino alla guida del proprio Suv. Fermato dai poliziotti a bordo di auto civetta, l’uomo ha improvvisamente schiacciato il piede sull’acceleratore, dando vita a un rocambolesco: il fuggitivo ha imboccato strade in contromano mettendo in pericolo i pedoni. Tuttavia, non è riuscito a seminare gli agenti e, messo alle strette, ha abbandonato il veicolo e ha proseguito la fuga a piedi.

I poliziotti, alla fine, sono riusciti a bloccarlo in via Cimarosa, nonostante il 31enne abbia opposto resistenza fino alla fine, spintonato i poliziotti, due dei quali hanno riportato lievi contusioni con prognosi di qualche giorno.

L'uomo è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e sanzionato per le violazioni al codice della strada. Problemi forse di minore entità, visto che è stato anche portato nel carcere fiorentino di Sollicciano per scontare i sei anni di carcere.