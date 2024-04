Convegno in ricordo di don Giuseppe Padovani a Firenze

Domani, sabato 20 aprile, nella parrocchia dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo (via G. da Empoli 2b, Firenze) si terrà il convegno “L’eredità di don Giuseppe alla sua comunità”, nel centenario della nascita e trentesimo della morte di don Giuseppe Padovani (1924-1994).

Il convegno inizierà alle 15.15 e sarà ospitato nel salone parrocchiale. Consisterà in una serie di testimonianze di laici e sacerdoti che da Don Giuseppe hanno tratto insegnamenti decisivi per orientare la loro vita futura. Farà seguito, alle 18, una solenne concelebrazione presieduta da Monsignor Giovanni Paccosi, vescovo di San Miniato, che interverrà anche al convegno.

Don Giuseppe Padovani è stato fondatore e primo parroco dell’Ascensione di N.S.G.C. Vi è rimasto dal 1971 al 13 giugno 1994, quando è sopraggiunta la morte per malattia.

Ha iniziato la sua attività in un sotterraneo di via Odorico da Pordenone, già adibito a garage. Ha edificato la chiesa con il solo aiuto della Comunità da lui stesso costituita. I suoi parrocchiani lo ricordano, più che per aver fatto la chiesa di mattoni, per aver creato una comunità di persone ed averle dato un’anima.