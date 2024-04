Elezioni a Vinci, il candidato del centrodestra Scipioni incontra i cittadini

Domani alle 17 a Vinci presso il Ristorante I Borghi (davanti all'ingresso del Comune) il candidato a sindaco di Vinci per il centrodestra Alessandro Scipioni si presenterà alla cittadinanza.

Con l’occasione anticiperà i temi del suo programma e incontrerà i cittadini per raccogliere segnalazioni e suggerimenti. Nel corso dell'evento sarà possibile per i cittadini confrontarsi direttamente, far sentire la loro voce e Scipioni risponderà alle domande dei partecipanti.

Sarà presente il capogruppo in Regione Toscana di Fratelli d'Italia Francesco Torselli, per la Lega interverrà l'Onorevole Simone Billi e Sabrina Ramello, Capogruppo all'Unione Empolese Valdelsa per Forza Italia.