Evade dai domiciliari, 40enne nei guai

Ieri sera, a Lucca, i carabinieri hanno tratto in arresto un italiano 40enne, pregiudicato, per il reato di evasione. L’uomo, attualmente sottoposto ai domiciliari per il reato di furto e per altre evasioni, alle 15:30 di ieri, dopo avere danneggiato mobili e suppellettili dell’abitazione dove vive in affitto, si allontanava da casa senza alcuna autorizzazione del giudice. Alle 20:30 i Militari dell’Arma lo rintracciavano e lo fermavano nei pressi di una pizzeria nel quartiere di San Concordio, dove veniva tratto in arresto. L’uomo, dopo le formalità di legge, veniva accompagnato presso l’abitazione dove risiede in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina.