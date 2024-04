Giornata della protezione civile, Certaldo accoglie volontari e comunità scientifica

Dopo la prima edizione tenutasi a Montelupo Fiorentino, torna la Giornata della protezione civile. Un’occasione di sensibilizzazione della popolazione e un momento di incontro e confronto fra le tante associazioni che operano nel settore.

Domenica 21 aprile appuntamento a Certaldo in piazza della Libertà per un evento che durerà per l’intera giornata e prevede il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato del territorio, degli enti sovra comunali (Regione e Città Metropolitana di Firenze) e della comunità scientifica (professionisti e Istituto Nazionale della geofisica e della Vulcanologia, nonchè i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine.

Dalle 9.30 fino alle 18.00 la piazza sarà animata da dimostrazioni pratiche delle attività di soccorso e di emergenza sicuramente spettacolari dei Vigili del Fuoco, dei cani da salvataggio, dei droni e dei nuclei di intervento per emergenza chimico-batteriologica oltre alle attività di antincendio boschivo. e non mancheranno attività specifiche per i più piccoli.

Fra le diverse attività segnaliamo gli stand delle associazioni di Protezione Civile, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e degli ordini professionali.

Allo stand dell’Unione dei Comuni dell'Empolese – Valdelsa sarà possibile consultare il Piano di protezione civile, chiedendo eventuali chiarimenti e delucidazioni al personale presente.

L’evento coordinato dal Centro Intercomunale della Protezione Civile si avvale del contributo di numerosi soggetti: Associazione Nazionale Carabinieri e Vigili del Fuoco volontari, Croce Rossa, Lares, La Racchetta, Misericordia, ProcivArci, Pubblica Assistenza, Scuola Italiana cani salvataggio, Vab, oltre alla Protezione Civile regionale e della Città Metropolitana di Firenze, alla Polizia Municipale, ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato.

Sarà presente anche Radio Lady 97.7 con le speaker Cristina Ferniani e Irene Rossi a presentare le varie dimostrazioni in sede.

Iniziative come questa nascono proprio con l'esigenza far conoscere in dettaglio il sistema di Protezione Civile e le sue componenti, ma di far comprendere ai nostri cittadini che anche il loro contributo è fondamentale.

L’evento rappresenta inoltre un’utile occasione di confronto e scambio fra tutte le componenti operative e in particolare fra i tantissimi volontari di Protezione Civile che operano nel settore e che rappresentano per le nostre comunità un punto di riferimento preziosissimo.