Il circolo Pd di San Miniato intitolato a Giorgio Savini, storico segretario

Sabato 20 aprile alle 10 al circolo PD di San Miniato (via IV novembre) si svolgerà la cerimonia di intitolazione del Circolo a “Giorgio Savini”, che è scomparso il 14 febbraio dello scorso anno.

La segretaria Elisa Nesti spiegherà le motivazioni di questa scelta che si rifanno alla lunga militanza politica di Giorgio, iscritto fino dai tempi del PCI, poi è stato il primo segretario di San Miniato del Partito Democratico della sinistra nel 1990, quando ha organizzato la festa de l’Unità ai giardini, ha portato avanti il circolo del PD di Balconevisi e faceva parte dell’Unione Comunale.

Abitava a Balconevisi, per tanti anni è stato ingegnere capo del comune di Fucecchio ha fatto parte di molte organizzazioni come: l’Associazione Hurria per il popolo Saharawi (organizzando l’accoglienza dei bambini in estate), il comitato per i diritti umani del Valdarno (collaborando all’organizzazione della marcia della Pace del Valdarno), militando nell’ANPI e partecipando attivamente a manifestazioni pacifiste e antifasciste.

Per questo nell’occasione, alle ore 10, verrà organizzato un incontro su “Il valore della solidarietà internazionale in pace e in guerra, a cui parteciperanno:

- Giovanni Di Fede (vice sindaco di Figline e Incisa Valdarno)

- Paolo Sordi (Comitato per i diritti umani del Valdarno Inferiore)

- Luca Gemignani (Movimento Shalom)

- Loredano Arzilli (Nel sorriso di Valeria)

- Andrea Mezzetti (Associazione Hurria)

Coordinerà Delio Fiordispina

A seguire ci sarà la presentazione di un omaggio fotografico “In ricordo di Giorgio” a cura di Aurelio Cupelli.

Fonte: Pd San Miniato