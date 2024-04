Lavori a Empoli, modifiche temporanee alla viabilità

Modifiche temporanee a viabilità e sosta nelle vie Ponzano, Piovola e Niccoli, così da permettere lo svolgimento di lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. Le prime strade a essere interessate saranno via Ponzano e via Niccoli.

Entrando nel dettaglio, a partire da lunedì 22 aprile, prenderanno il via i lavori di asfaltatura in via Ponzano. L'intervento, la cui conclusione è prevista per mercoledì 24 aprile 2024 salvo condizioni meteo avverse, prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione bituminosa su via Ponzano, a completamento degli interventi effettuati alla fine del 2023. Per permettere lo svolgimento dei lavori, nei tratti interessati dall'intervento saranno istituiti il divieto di sosta e il restringimento di carreggiata, regolato da movieri e impianto semaforico per il tempo necessario alla concretizzazione dell'attività.

Spostandosi nella frazione di Fontanella, lunedì 22 aprile prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria della banchina stradale lato ferrovia della sp 429, nel centro abitato, in via Niccoli, per circa 350 metri, nel tratto compreso tra il civico 454 e il 646. Come disposto dall'ordinanza 265 (https://shorturl.at/cizAS) del 18 aprile 2024, in via Niccoli, nel tratto compreso fra il civico 454 e il civico 646, è prevista l’adozione, dalle ore 8 del 22 aprile fino al completamento dei lavori, del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli a eccezione di quelli necessari per concretizzare l’attività e del restringimento di carreggiata ed è prevista l'istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico.

A partire da lunedì 29 aprile e fino a giovedì 2 maggio 2024 salvo condizioni meteo avverse, sono invece previsti interventi in via Piovola, a partire dal sottopassaggio ferroviario verso Villanuova. Anche per permettere questi lavori di manutenzione stradale straordinaria, nei tratti interessati saranno istituiti il divieto di sosta e il restringimento di carreggiata, regolato da movieri e impianto semaforico per il tempo necessario alla concretizzazione dell'attività.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa