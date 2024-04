Legge 194, PD chiede di cancellare disposizioni pro associazioni antiabortiste

“La Regione Toscana si esprima sull’emendamento a favore delle associazioni antiabortiste e chieda al governo di cancellarlo in fase di conversione del decreto”.

Lo chiede il gruppo Pd in Consiglio regionale, che a supporto di questa battaglia, ha presentato una mozione, primo firmatario il presidente della commissione Sanità Enrico Sostegni.

«Quello che è accaduto alla Camera è molto grave – spiega Sostegni – Occorre ristabilire un principio: la legge 194 va attuata senza condizionare, in alcun modo, la libertà delle donne ad autodeterminare le proprie scelte. Introdurre in maniera impropria in un decreto che detta “disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR” la questione del coinvolgimento di associazioni “che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità”, cioè antiabortiste, significa nei fatti voler incidere psicologicamente sulla volontà delle donne che si confrontano con la difficilissima scelta dell'interruzione volontaria di gravidanza. Le donne che decidono di rivolgersi ad un consultorio hanno il diritto di contare sulle professioniste e i professionisti di tali strutture, formati per accompagnarle nella loro libera scelta, qualunque essa sia, con un approccio medico-scientifico e non ideologico. Per questi motivi – conclude Sostegni – vogliamo impegnare la giunta regionale ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento affinché, nel prosieguo dell’iter di approvazione del ddl di conversione del decreto legge venga soppressa la disposizione sul coinvolgimento delle associazioni antiabortiste, introdotta in una sede impropria e in assenza di un’adeguata discussione sul tema».

Fonte: Ufficio Stampa