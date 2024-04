Pd, AVS, Azione e una lista civica: ecco le forze a sostegno di Sereni

Presentata oggi a Scandicci, presso la sede del comitato elettorale di Claudia Sereni, la coalizione di centrosinistra che si presenterà alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. A far parte del ‘gruppo’ che sosterrà Claudia Sereni ci sono Partito Democratico, Azione, Alleanza Verdi e Sinistra e la lista civica ‘Claudia Sereni sindaca’.

“Siamo riusciti a creare una grande coalizione di centrosinistra - commenta la candidata sindaca Claudia Sereni - e abbiamo trovato una straordinaria apertura: più che un campo largo abbiamo creato una famiglia, una rete di relazioni forti tra le forze in campo che condividono obiettivi e valori e sanno mettere insieme al centro il bene delle persone che a Scandicci vivono e lavorano. Un movimento politico che ospita sotto lo stesso ‘tetto’ il centro, con l’attenzione ai temi del lavoro e l’esperienza di Azione, fino a Sinistra Italiana e ai Verdi, che portano in dote la loro visione sui diritti. Il tutto senza dimenticare un civismo forte, organizzato, inserito nel patrimonio associativo e attivo di questa straordinaria città. Tutti insieme sapremo mettere in campo un progetto che parte da una storia profonda, che trova la sua forza nel passato ma allo stesso tempo sa generare il sogno di una città immersa nel futuro, adatta e pensata per tornare a essere attrattiva per giovani e giovani famiglie. Tutto questo andrà portato avanti di pari passo a una rigorosa tutela dell’ambiente, per una qualità della vita che sappia guardare al presente ma soprattutto al futuro”.

“Si tratta - commenta il segretario del Pd di Scandicci Tommaso Francioli - del primo nucleo della coalizione che sosterrà Claudia Sereni. Primo nucleo perché si tratta di un cantiere aperto a tutti coloro che si riconoscono nella figura di Sereni come candidata sindaca del centrosinistra. Se da una parte ci tengo a sottolineare l’apertura e la sinergia che abbiamo registrato tra le forze politiche che hanno aderito, ovvero Pd, Azione, Alleanza Verdi e Sinistra e lista civica ‘Claudia Sereni sindaca’, dall’altra vogliamo ribadire la nostra volontà di apertura a tutte le altre forze progressiste, riformiste e civiche che vogliono portare il proprio contributo per un centrosinistra largo, che vuole stare a fianco delle persone”.

“Democrazia, lavoro e sostenibilità: queste le linee guida del nostro impegno - affermano Diana Kapo e Marco Raiconi, rispettivamente segretaria provinciale e referente comunale di Scandicci per Alleanza Verdi e Sinistra -. Abbiamo redatto insieme alle altre forze la prima bozza del programma di coalizione, un documento in cui si delinea il nuovo impulso e la nuova fase che si apre con la prossima legislatura: i temi della partecipazione reale, della massima attenzione ai diritti, il massimo rispetto per l’ambiente, la solidarietà e l’attenzione verso i più deboli, in termini socio sanitari ed economici”.

Sosterremo con lealtà la coalizione che sostiene la candidatura di Claudia Sereni alla carica di sindaca di Scandicci - le parole di Niccolò Lari di Azione - e allo stesso tempo chiediamo a lei e al resto della coalizione concretezza, impegno e visione a lungo termine rispetto alle scelte e alle sfide che interesseranno la nostra città. Siamo convinti che questa coalizione sia la scelta migliore per Scandicci e che ne uscirà un gruppo forte, autorevole e capace di relazionarsi con Roma rispetto alle scelte che interesseranno la nostra città. E’ anche per questo che auspichiamo che Sereni formi una squadra di governo che abbia una visione politica delle sfide che ci attendono, ma anche preparata e che conosca la materia”.

“Abbiamo deciso di creare una lista civica indipendente a sostegno di Claudia Sereni - conclude il coordinatore Salvatore Saltarello - perché tantissimi mondi della società civile si riconosco nella forte carica di rinnovamento che la sua candidatura porta, indipendentemente dalle logiche di partito. Una lista plurale, ricca di competenze, che riunisce professionisti, attivisti di varie associazioni e mondi che si spendono attivamente per migliorare la qualità della vita del loro territorio”.