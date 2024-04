Pistoia, pubblicate le graduatorie provvisorie per le iscrizioni ai nidi d'infanzia e spazi gioco comunali

Il Comune di Pistoia ha approvato la graduatoria provvisoria dei nidi d'infanzia e spazi gioco comunali per l’anno educativo 2024/2025.

L'assegnazione del nido o spazio gioco comunale è stata effettuata sulla base del punteggio ottenuto, delle preferenze espresse e dei posti disponibili nei servizi educativi in base all’età (piccolo, medio, grande). Seguendo i punteggi, in assenza di posto libero nei servizi indicati come prima, seconda o terza scelta, si è proceduto comunque ad assegnare il servizio disponibile.

Per motivi di privacy, i genitori non troveranno il nome e cognome del proprio figlio, ma il numero di protocollo che identifica la domanda ricevuto da Sportello telematico tramite SMS.

Il servizio Educazione ha pubblicato la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale del Comune (www.comune.pistoia.it), nella sezione Educazione, suddivisa in tre sezioni: l’esito delle domande nidi e spazi gioco comunali accolte e in lista di attesa suddivise per età (piccoli, medi e grandi); le domande “La casa degli orsi” accolte e in lista di attesa; le domande per nidi privati accreditati.

Per i bambini che fanno parte del gruppo dei piccoli non si è proceduto ad assegnare ancora il servizio in attesa delle iscrizioni dei bambini nati dal primo marzo al 31 maggio 2024 che aprono dal 20 maggio al 5 giugno 2024.

Per avere il riesame del punteggio i genitori devono presentare richiesta scritta, corredata di idonea documentazione che attesti i punteggi che si ritiene non siano stati calcolati.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito, quindi da oggi, venerdì 19 aprile, i genitori possono presentare richiesta (non sono ammesse deroghe a tale scadenza). Non è possibile chiedere la revisione del punteggio per condizioni che si siano modificate dopo la chiusura delle iscrizioni, tranne nel caso in cui siano relative ai criteri che determinano la precedenza.

Le richieste di riesame devono essere presentate dal medesimo intestatario della domanda, accedendo, tramite SPID, allo Sportello telematico del Comune di Pistoia “Servizi scolastici - Andare al nido o allo spazio gioco comunale” (https://sportellotelematico.comune.pistoia.it/action%3Ac_g713%3Aasilo.nido).

La graduatoria provvisoria potrà subire variazioni alla luce delle richieste di riesame presentate, e di conseguenza i posti assegnati potrebbero non essere confermati.

La conferma del posto avverrà dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva che sarà successiva all’esame delle eventuali istanze di riesame.

Per chi non avesse ancora presentato domanda di iscrizione potrà farla dal primo luglio al 15 settembre 2024; in tale arco temporale è possibile procedere con le iscrizioni online tramite lo Sportello telematico.

Per informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta: elettronica iscrizioninido@comune.pistoia.it oppure telefonare ai numero 0573 371818, 371822 (centralino) del Servizio Educazione e Istruzione o al numero 0573 371849 (referente nido).

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa