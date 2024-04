Psicologo di base; Vannucci e Sostegni (Pd): "Servizio diventa finalmente realtà. Ne siamo orgogliosi"

Il consigliere regionale Pd Andrea Vannucci, primo firmatario della legge sullo psicologo di base ed Enrico Sostegni, presidente della commissione sanità intervengono a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico.

"Oggi è un importante traguardo per la Toscana: il servizio dello psicologo di base si appresta a diventare finalmente realtà. La pubblicazione dell’avviso pubblico per la formazione delle graduatorie per le tre Asl toscane, rappresenta un passaggio significativo verso la realizzazione di questa misura. L’assistenza pubblica alla salute mentale delle persone fornita dalle Asl della nostra regione è una scelta di civiltà che come Gruppo del Partito Democratico abbiamo fortemente promosso e sostenuto. Crediamo nel diritto alla cura e alla salute integrale delle persone. Abbiamo lavorato per garantire a tutti i cittadini l’accesso all’assistenza psicologica, un principio di uguaglianza di cui siamo orgogliosi. Continueremo a investire nel settore sanitario e a potenziare l'accessibilità ai servizi disponibili per tutta la comunità".

È quanto dichiarano Andrea Vannucci, consigliere regionale Pd primo firmatario della legge sullo psicologo di base ed Enrico Sostegni, consigliere regionale Pd e presidente della commissione sanità.