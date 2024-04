Terremoto, scopriamo di più con l'incontro a Certaldo con l'Ordine dei Geologi

Cos'è un terremoto? Quali sono i suoi effetti? Quali sono le misure preventive da mettere in atto per poter contenere i danni? Sono solo alcune delle domande a cui l’Ordine dei Geologi della Toscana risponderà domenica prossima, anche alla luce delle recenti scosse che hanno interessato l’area di Poggibonsi e buona parte della provincia di Siena.

L’ordine toscano parteciperà infatti alla 2ª Giornata della Protezione Civile dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, in programma domenica 21 aprile (ore 9.30-18) in piazza della Libertà a Certaldo (FI). Un appuntamento, tra stand, workshop e dimostrazioni pratiche, per parlare di sicurezza e prevenzione, in un momento che unirà i temi del volontariato ai contributi degli esperti.