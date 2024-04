Corteo di 15mila in Vespa da Pontedera, una festa incredibile nella patria della Piaggio

Un corteo di 15mila motorizzati per la Vespa Parade di questa mattina a Pontedera, in occasione dei Vespa World Days, il raduno dei club mondiali dedicati all'iconica due ruote Piaggio.

"Per ora il week end è stato un grande successo - ha detto Mauro Calestrini, presidente del Vespa world club e organizzatore dell'evento -: riteniamo che ci siano almeno 14-15 mila vespisti che saranno in corteo". "E' una festa meravigliosa - ha aggiunto il sindaco Matteo Franconi - che celebra la Vespa, ma anche il Gruppo Piaggio e i suoi successi grazie alle donne e gli uomini che portano il nome di Pontedera e dell'Italia in giro per il mondo: dalle tutte blu, agli impiegati, ai dirigenti e alla famiglia Colaninno".

La Vespa creata dalla Piaggio e brevettata il 23 aprile del 1946, su progetto dell'ingegnere aeronautico Corradino D'Ascanio, è diventata un simbolo della mobilità dal dopoguerra a oggi.

In Italia si contano 600 club e 90mila tesserati, che producono ogni anno almeno 300 eventi sportivi, turistici e culturali.

In occasione di questo grande weekend di festa, è stato emesso un francobollo dedicato al Vespa club d'Italia. Il francobollo è valido per la posta ordinaria nel secondo scaglione di peso (50 grammi), pari a 2,75 euro.