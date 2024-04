Empoli-Napoli 1-0: STRAORDINARIO EMPOLI. Vittoria sofferta ma di gruppo! Tre punti d'oro

Grande impresa dell'Empoli che passa davanti ai propri tifosi con un risultato di 1-0 a discapito di un Napoli apparso visibilmente non in forma. Un risultato da un valore unico, tre punti importantissimi che permettono agli azzurri di tornare a sorridere dopo il falso passo contro il Lecce.

Un primo tempo quasi perfetto da parte dell'Empoli che ha saputo gestire in maniera intelligente il possesso del palone, passando subito in vantaggio e chiudendosi molto bene durante la manovre offensive del Napoli. Nel secondo tempo la squadra di Calzona è venuta fuori per provare a cercare il pareggio, la fase difensiva dell'Empoli ha però risposto presente non dando mai segni di cedimento e resistendo agli attacchi dei partenopei.

L'Empoli sale al 15° posto a quota 31 punti, in attesa del resto delle gare di Serie A. Adesso serve un'ulteriore step contro un altro grande avversario: l'Atalanta di Gasperini. L'appuntamento è fissato per domenica 28 aprile alle ore 18.00.

RIVIVI LE EMOZIONI DI EMPOLI-NAPOLI CON LA DIRETTA TESTUALE DI EMPOLICHANNEL.IT

IL TABELLINO

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Fazzini (69’ Zurkowski), Grassi (82’ Bastoni), Maleh, Pezzella (82’ Cacace); Cambiaghi (69’ Cancellieri), Cerri (20’ Niang). All. Nicola

A disposizione: Perisan, Seghetti; Goglichidze, Shpendi, Kovalenko, Caputo, Marin, Destro.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Natan (46’ Mazzocchi); Anguissa (89’ Simeone), Lobotka, Zielinski; Politano (72’ Ngonge), Osimhen, Kvaratskhelia (72’ Raspadori). All. Calzona

A disposizione: Contini, Gollini; Traorè, Cajuste, Lindstrom, Dendoncker, D’Avino.

ARBITRO: Gianluca Manganiello di Pinerolo (Del Giovane-Liberti; Baroni; Di Paolo/Abisso)

MARCATORI: 4’ Cerri

AMMONITI: Natan, Pezzella, Bereszynski