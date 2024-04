Mostra di Stefano Vecoli all'Orcio d'Oro di San Miniato: Realtà Onirica

Nuova personale di Stefano Carlo Vecoli, in un luogo suggestivo ed iconico: la Torre degli Stipendiari a San Miniato (PI), da mercoledì 24 Aprile a domenica 12 Maggio 2024.

Curata dal prof. Ilario Luperini e dalla “Officina Culturale Orcio d’Oro”, la mostra si intitola “Realtà Onirica” e spazia dai paesaggi alle città toscane, alle spiagge e alle bagnanti, il tutto raccontato con la caratteristica atmosfera un po’ sognante che caratterizza le opere di Vecoli, piene di colori che danno forma alle figure e ai paesaggi. Immersi in un silenzio contemplativo che cerca di far entrare lo spettatore in contatto con l’anima dei luoghi descritti, con il Genius Loci che ne pervade tutta l’opera.

La mostra avrà i seguenti orari di apertura: da mercoledì a venerdì ore 18.00-19,30 - festivi, sabato e domenica ore 17.00-19.30.

Dice Vecoli: “Sarà un’occasione, oltre che per vedere la mostra, per visitare San Miniato, uno dei luoghi più suggestivi del centro toscana, il paese di origine della famiglia Bonaparte, ricordato in più occasioni, anche in una piazza, intitolata alla sua famiglia: i Buonaparte”.