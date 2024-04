Rondelli e Bennato in concerto a Empoli per lo Spring Sound al Serravalle

Eugenio Bennato e il ‘Vento popolare’, Bobo Rondelli e I Matti delle Giuncaie sono soltanto alcuni dei protagonisti della prima edizione di “Spring Sound 2024”, realizzato dall’associazione Jump Live e Il Contrappunto, in collaborazione con SintesiMinerva cooperativa sociale e patrocinato dal Comune di Empoli, in programma dal 2 al 5 maggio nel bellissimo parco di Serravalle, area Green Bar, a Empoli: quattro giorni di musica live, street food, intrattenimento per tutte le età. L’ingresso è gratuito.

Saranno molti gli artisti che, serata dopo serata, scalderanno l’anima di questa kermesse musicale e culturale senza dimenticare anche i più piccoli.

PROGRAMMA - Calendario alla mano, si parte giovedì 2 maggio, alle 21, ad aprire le danze saranno Sick Chapa e gli Hso: un duo e una band di giovani musicisti che porteranno freschezza, passione per la musica, Gen Z, linguaggi che uniscono, spensieratezza. Hso è una band formata da quattro componenti, tutti classe ’02. Il loro stile è influenzato da un sound pop/punk dei primi anni 2000 unito alla freschezza ed al linguaggio della Gen Z a cui appartengono. Mentre Cosimo Caparrini (Sick Chapa) e Vittoria Taddei (Vittoria) sono un gruppo che nasce grazie alla forte amicizia e passione per la musica. Insieme hanno creato il primo album chiamato "Check-in". Un lavoro che porta con sé un messaggio di libertà, spensieratezza e uguaglianza, con il compito di essere uguali tra le diversità.

Seconda serata, venerdì 3 maggio, alle 21, con Bobo Rondelli e I Matti delle Giuncaie. Prendete uno dei cantautori contemporanei più teatrali e profondamente leggeri come Bobo Rondelli. Immaginate un tono irriverente e testi politicamente scorretti dove l’ironia racconta un mondo di vizi e maldicenze, oltraggi e trasgressioni, con un realismo che sconfessa l’adesione ipocrita a certi valori solo sventolati. La mescolate all'energia e all'originalità del sound de I Matti delle Giuncaie, band regina dell'hard folk maremmano ed ecco a voi una serata suggestiva e “matta”. Un viaggio sonoro tutto toscano che non mancherà di farvi ballare, emozionare e riflettere con il sorriso come sono soliti fare questi artisti.

E si arriva al fine settimana. Sabato 4 maggio salirà sul palco Eugenio Bennato con il suo ultimo lavoro, ‘Vento popolare’. In apertura, Andrea Brunini e Gheri. Gli interpreti che accompagneranno Bennato (voce, chitarra classica, chitarra battente e mandola) saranno: Vincenzo Lambiase, chitarra classica e elettrica; Sonia Totaro, danza e voce; Francesca Del Duca, batteria, percussioni, voce e Stefano Simonetta, basso, chitarra acustica e voce. In questa performance, Bennato torna al punto di partenza, quando cominciò a girare il mondo con la sua musica delle minoranze dove non ha mai contato il profitto ma il contatto umano e la bellezza.

Ultimo giorno del festival, domenica 5 maggio, da non perdere. La prima parte della giornata sarà dedicata a loro, alle bambine e ai bambini: alle 16 appuntamento con la magia di Tommago; alle 18 il palco si trasformerà in un viaggio nel passato, sulle note delle musiche tratte dalle più celebri colonne sonore dei film d’animazione. E in questo viaggio, il pubblico appassionato e di ogni età sarà guidato dai Leviosa Ensemble, “Once Upon a Music”. Un tuffo nei ricordi di grandi e piccoli, una scaletta davvero magica delle più celebri musiche tratte dai film della Walt Disney: dalla Sirenetta, ad Aladdin, a Il Re Leone, Mulan, Frozen e chissà quali altri arrangiamenti a ‘sorpresa’, esclusivi e inediti del loro repertorio cattureranno il pubblico. Chiuderà la kermesse, alle 21, dj Max Cioni, tutti in pista con la sua dance!

INFORMAZIONI - Associazione culturale Jump Live associazionejumplive@gmail.com responsabile Roberto del Pasqua 331 9749060

Fonte: Jump Rock Live