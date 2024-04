Gialloblu cade nell'ultimo match casalingo: rinviata la gara del Basket Castelfiorentino

Non si arresta la striscia negativa del Gialloblu Castelfiorentino che chiude con una sconfitta la stagione davanti ai propri tifosi: 56-65 il finale al PalaBetti contro il Basket San Casciano. Ad indirizzare una sfida tenuta in controllo fino all’intervallo lungo, è un parziale di 5-21 nella terza frazione che costringe i ragazzi di coach Dario Chiarugi a fare gli straordinari e poi ricorrere fino allo scadere.

Ottimo l’avvio dei gialloblu, che mettono la testa avanti e guidano la prima frazione andando al primo riposo sul 19-13. Un vantaggio che i padroni di casa amministrano nel secondo quarto, tenendo salda l’inerzia fino al 36-28 su cui si va all’intervallo. Dagli spogliatoi, però, rientra solo San Casciano che nella ripresa cambia ritmo e, approfittando del black out castellano, piazza il parziale che ribalta completamente i giochi e permette agli ospiti di passare a condurre: 41-49 alla terza sirena. Una forbice che nell’ultimo quarto costringe i gialloblu a ricorrere, mentre San Casciano resta in controllo e mette l’ipoteca.

Domenica 28 aprile alle 18.30 ultimo impegno stagionale sul campo dell’Argentario.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BASKET SAN CASCIANO 56-65

Tabellino: Cavini ,7, Tavarez 6, Iserani 13, Bartolini 4, Cetti 2, Carzoli 2, Talluri T. 8, Buti 3, Zampacavallo 2, Dragoni 7, Caggiano 2, Damiani. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 19-13, 36-28 (17-15), 41-49 (5-21), 56-65 (15-16)

Arbitri: De Trane di Pontedera, Nocchi di Vicopisano.

Rinviata a data da destinarsi, invece, la gara del Basket Castelfiorentino sul campo della Pallacanestro Femminile Pisa, valida per la quinta giornata di andata delle seconda fase di serie C Femminile. In attesa della data del recupero, le ragazze di Gianni Lazzeretti torneranno in campo domenica 28 aprile alle 18.30 sul parquet della Pallacanestro Femminile Montecatini per la prima giornata di ritorno.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa