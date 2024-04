Progetti culturali in piazza don Minzoni, il candidato Campinoti: "Inutili, non impattano sul problema sicurezza"

Piazza Don Minzoni ancora al centro della campagna elettorale a Empoli. A sollevare la questione è il candidato del centrodestra Simone Campinoti, che si scaglia contro le iniziative del progetto Hugo, nato nel 2021 per promuovere iniziative culturali nell'area della stazione fronteggiando il degrado. Il progetto è del consorzio COeSO, della rete Ergo e di Sociolab.

La prossima iniziativa inoltre è alle porte: questo pomeriggio un laboratorio circense farà tappa nei giardini della piazza.

"Come sempre questi sono progetti carini sulla carta - commenta Campinoti - ma che non vanno affatto a impattare sul vero problema per cui sono generati. Viene il dubbio che forse il fine non fosse risolvere la piaga della microcriminalità dell'area, ma finanziare progetti fantasioni ma inutili. Vedremo il taglio del nastro e le luci puntate per qualche giorno, poi cosa rimane della piazza? Sarebbe interessante verificare quanto è costato fino a adesso alla collettività questo progetto. Se formazione doveva essere, più che teatro e canto, sarebbe stato più utile fare corsi di vigilanza attiva con docenti professionisti, almeno in piazza si sarebbero viste più divise e meno criminali. Non è più tollerabile questo stato delle cose a Empoli, in questa piazza e nemmeno altrove".