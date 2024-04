"Bilancio usato per la campagna elettorale": Vita Nova manda esposto in prefettura

Nuovo esposto da parte delle opposizioni in Consiglio comunale a San Miniato. Sotto l'egida di Vita Nova, lista civica a sostegno del candidato sindaco Lucio Gussetti per San Miniato, i consiglieri Manola Guazzini (CambiaMenti) e Roberto Ferraro (Lega) hanno inviato una comunicazione al prefetto di Pisa, Maria Luisa D'Alessandro, sull'avanzo di amministrazione.

In parole povere, la segnalazione riguarda il Consiglio comunale del 23 aprile dove tra i punti all'ordine del giorno trovano spazio due variazioni di bilancio, quando il Tuel (testo unico degli enti locali) prevede che dopo l'indizione dei comizi elettorali, le amministrazioni uscenti debbano solo adottare atti urgenti.

Manola Guazzini

Nell'esposto, i firmatari specificano che "la copertura di un campo sportivo in erba sintetica da 600mila euro non contiene nessun elemento d'urgenza e può essere deliberata se necessaria alla prima riunione del successivo consiglio comunale dopo il risultato delle elezioni". Per i firmatari si tratta di una "palese violazione della par condicio in campagna elettorale".

In caso di vittoria, Gussetti e la compagine di Vita Nova, se gli atti non dovessero essere fermati, verranno annullati dalla nuova giunta.