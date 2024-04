Da Sesto a Greve come candidato sindaco: Roberto Abate in corsa per il centrodestra

I partiti di centrodestra hanno scelto di appoggiare convintamente e in maniera compatta Roberto Abate come candidato sindaco per Greve in Chianti alle prossime elezioni comunali dell'8 e 9 giugno.

Lo annunciano ufficialmente, in una nota congiunta i partiti di Fratelli D’Italia, Lega Salvini Premier e Forza Italia.

Intendiamo lanciare una candidatura forte per un cambiamento reale e concreto. Greve necessita di nuove idee per il suo rilancio. La sinistra negli anni ha fallito negando ai cittadini un rilancio politico, economico ed occupazionale.

Roberto Abate, ufficiale medico militare ed attuale consigliere comunale a Sesto Fiorentino per la Lega annuncia: "Domani mattina ho deciso di recarmi in Comune a Sesto per rassegnare le mie dimissioni da Consigliere, per poter successivamente accettare con grande entusiasmo la candidatura a sindaco per tutto il centrodestra per Greve."

"Sarà una bellissima campagna elettorale, con la quale il Centrodestra presenterà il suo programma e quindi un'idea diversa di città ed un modo diverso di amministrare, finalmente più vicino alle istanze della gente."

"Credo e crediamo che esista un'alternativa di governo seria per la popolazione e che soltanto Noi possiamo rappresentarla. È il giunto il momento che il Buongoverno del Centrodestra, che ci ha visto vincitori in quasi tutti i comuni capoluogo Toscani, arrivi anche a Greve. A giorni presenteremo il nostro Nuovo simbolo elettorale e la squadra di candidati consiglieri. Si respira un'aria nuova a Greve: Aria di cambiamento!"