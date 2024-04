Lavori al campo sportivo di Montopoli, 360mila euro di investimenti

Cominceranno a maggio i lavori al campo sportivo Bianco Bianchi di Montopoli in Val d’Arno. Un modo per ampliare l'offerta sportiva e incentivare la pratica dello sport, investendo su un impianto polivalente all'aperto, vicino all'edificio scolastico che ospita l'istituto comprensivo Galilei. Un progetto di riqualificazione e manutenzione generale che coinvolgerà l’intero impianto sportivo dotandolo di nuove strutture rivolte alla pratica del basket e del volley per un importo complessivo di 360 mila euro di cui il 90% finanziato da Regione Toscana.

Nello specifico sarà risistemato il percorso pedonale di accesso agli spogliatoi da parte degli atleti con rifacimento della pavimentazione e realizzazione del nuovo impianto d'illuminazione, sarà rigenerato il manto erboso del campo da calcio principale e realizzato l'impianto d'irrigazione. Un intervento necessario dato che al momento il campo presenta ampie zone diradate e compromesse.

La completa automazione dell’impianto d'irrigazione sarà possibile mediante l’impiego di un programmatore elettronico a 24 settori con irrigatori di tipo dinamico. Le cisterne a servizio del sistema di irrigazione saranno mitigate eliminando la pavimentazione circostante ed inserendo cespugli e vegetazione.

Oltre al calcio ci sarà spazio anche per altri sport. Sarà realizzato il campo polivalente di volley e di basket all'aperto, corredato di idoneo impianto di illuminazione e di recinzione. Interventi attesi dalle associazioni sportive che utilizzano il campo ma anche dai ragazzi e dalle ragazze della scuola che potranno avere un impianto più bello e più sicuro per la pratica dello sport, in grado anche di ospitare eventi e manifestazioni.