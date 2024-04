Uffizi, Pitti e Boboli aperti gratuitamente per il 25 Aprile

Apertura speciale gratuita, a Uffizi, Palazzo Pitti e Giardino di Boboli per il 25 aprile, Festa della Liberazione. Tutti gli spazi saranno accessibili nei consueti orari di visita; l’ultimo ingresso sarà consentito un’ora prima della chiusura.

Oltre al 25 aprile e alla prima domenica di ogni mese, ci saranno ulteriori aperture gratuite speciali in occasione di particolari festività: e il 2 giugno, Festa della Repubblica, e il 4 novembre, Festa delle Forze Armate.

Sono poi da ricordare anche le aperture straordinarie del lunedi (normalmente giorno di chiusura) per Galleria delle Statue e delle Pitture e Giardino di Boboli, in programma il 29 aprile, il 24 giugno (Festa di San Giovanni, Santo Patrono di Firenze) e il 30 dicembre. Infine, da non dimenticare le aperture serali ogni martedi fino al 17 dicembre alla Galleria degli Uffizi: in tali occasioni il museo resterà infatti accessibile di sera, offrendo ai visitatori l’esperienza magica dei capolavori dell’arte da ammirare nella luce del tramonto. L’orario di apertura del museo si allungherà dalle 18,30 (normale momento di chiusura) alle 22 (con ultimo ingresso consentito alle 20,30).

Fonte: Gallerie degli Uffizi