Surf e vela, il patto per la disabilità: da 10 anni uscite programmate a Carrara

Surf e vela contro le disabilità e i pregiudizi. Tornano le attività in mare per persone diversamente abili organizzate dall’associazione Area 51, insieme a Fondazione Marmo, Aias-Associazione italiana assistenza spastici e Comune di Carrara: lezioni di surf e sup, ed escursioni in barca a vela per disabili fisici e intellettivi. Il progetto, che vede come testimonial l'attore e surfista Sergio Muniz, è finanziato da Fondazione Marmo nell’ambito del “Bando Erogazioni 2024” emesso dall’ente.

La nuova stagione è stata presentata stamani al Club Nautico di Marina di Carrara alla presenza di Enrico Giannotti, presidente Area 51, Stefania Corsini, coordinatrice della Fondazione Marmo, Carlandrea Simonelli, presidente Club nautico di Marina di Carrara e due classi dell'Istituto Nautico Fiorillo.

L’iniziativa, giunta al decimo anno, prevede una serie di opportunità per soggetti diversamente abili di diverse fasce d’età (dagli adolescenti agli adulti) individuate di concerto con l’Aias territoriale. Gli istruttori dell’associazione Area 51 organizzeranno escursioni in barca a vela con partenza dal club nautico di Marina di Carrara e lezioni di surf e sup al bagno Mistral di Carrara. I corsi vengono attivati ogni settimana (una o due volte, a seconda della richiesta), da fine maggio a luglio, e poi di nuovo a settembre e a ottobre. Le attività sono supportate dall’aiuto di volontari.

"Le attività in mare sono divertenti ed educative, favoriscono il benessere delle persone fisico e psicofisico, mettendo tutti allo stesso livello" spiega Giannotti. Le uscite a vela saranno aperte anche a ragazzi appartenenti a famiglie in difficoltà economiche dell'Istituto Nautico Fiorillo.

Le uscite inizieranno a maggio, partendo con quelle programmate in collaborazione con l'Istituto Nautico di Marina di Carrara e proseguendo poi con quelle in convenzione con Aias per i giovani disabili.

Si svolgeranno a bordo di una nuova barca, una Alpa 42 recentemente acquistata da Giannotti per Area 51: uno scafo del 1975 comodo e sicuro. Giannotti ha annunciato anche il suo prossimo progetto, per l'autunno 2025. "Farò il giro del mondo con la nuova barca e in ogni Paese dove andrò mi fermerò a portare a bordo ragazzi disabili".

"Anche quest'anno sosteniamo i progetti di Area 51, che consentono a ragazzi disabili di fare attività ricreative ed educative, a scoprire la bellezza del mare e a superare i propri limiti, con il sorriso" dicono dalla Fondazione Marmo. "Siamo felici di contribuire alla crescita di questo progetto e a regalare momenti di svago a tante famiglie".

Fonte: Ufficio Stampa