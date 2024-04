Altopascio casa dei Campionati italiani di ciclismo maschile su strada

Altopascio è pronta a diventare la casa dei Campionati italiani di ciclismo maschile su strada. È stata ufficialmente consegnata all'amministrazione comunale la maglietta tricolore, il simbolo che rappresenta il punto di partenza per l'organizzazione dei Campionati Italiani Maschili su Strada, affidata alla Us Marginone Toscogas, previsti per il 7 luglio prossimo, occasione in cui Marginone e l'intera cittadina del Tau accoglieranno le competizioni per le categorie esordienti e allievi.

Alla consegna erano presenti Silvia Epis, responsabile nazionale del settore giovanile FCI, Fabrizio Bontempi, presidente della struttura tecnica nazionale, Emilio Farulli, coordinatore della struttura tecnica regionale Toscana, Roberto Moretti, tecnico regionale Toscana per gli allievi ed esordienti, Sara D’Ambrosio e Valentina Bernardini, rispettivamente sindaco del Comune di Altopascio e assessore allo sport, Simone Biagi, presidente del circolo Fo.Ri.Ma., e Roberto Donati, presidente della Us Marginone Toscogas.

L'assegnazione dei Campionati Italiani alla Us Marginone Toscogas è il risultato di una collaborazione proficua tra la società sportiva, attiva nel ciclismo giovanile dal 1968, e l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sara D’Ambrosio. Inoltre, il contributo del circolo Fo.Ri.Ma., presieduto da Simone Biagi, è stato determinante. La società sportiva è ora al lavoro per organizzare l'evento nazionale alla perfezione con l'obiettivo di rendere queste giornate di sport un appuntamento di rilievo per tutto il paese, includendo anche iniziative collaterali e attraendo appassionati e atleti da tutta Italia, contribuendo così a promuovere il ciclismo giovanile e a rendere sempre di più Altopascio un luogo di eccellenza sportiva.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa