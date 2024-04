Dibattito tra i candidati sindaco di Capraia e Limite, appuntamento il 30 aprile

Sarà tra i primi incontri elettorali in presenza di tutti i candidati nella zona dell'Empolese.

Martedì 30 aprile alle ore 21 nella sede della Pubblica assistenza Croce d'Oro di Limite (via A. Negro, 9) si terrà un dibattito elettorale tra i candidati sindaco di Capraia e Limite in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno.

Saranno presenti Alessandro Giunti, sindaco uscente e ricandidatosi per un terzo mandato con il centrosinistra, Emanuel Di Mauro, consigliere comunale uscente in lizza per il centrodestra, e Guicciardo Del Rosso, infermiere uscito dall'esperienza del centrosinistra per correre a sindaco con una lista civica indipendente.

L'evento sarà moderato dal giornalista Elia Billero e trasmesso in diretta Facebook sui canali di gonews.it. L'appuntamento è aperto alla cittadinanza.

I CANDIDATI

Alessandro Giunti

Sindaco dal 2014 di Capraia e Limite, di professione avvocato, si è candidato per un terzo mandato dopo l'approvazione della legge per i comuni sotto i 15mila abitanti. Iscritto Pd, correrà con la lista Capraia e Limite nel Futuro, con l'appoggio dei partiti Pd, Italia Viva, Alleanza Verdi Sinistra e della lista Impegnarsi per Capraia e Limite.

Emanuel Di Mauro

Agente penitenziario, eletto come consigliere comunale in quota Fratelli d'Italia nel 2019, è candidato a sindaco con la lista SìAMO Capraia e Limite, che raccoglie i principali partiti di centrodestra: FdI, Lega e Forza Italia.

Guicciardo Del Rosso

Ex consigliere comunale a sostegno della maggioranza di centrosinistra, nel 2023 si dimette da presidente di commissione e da consigliere comunale. La sua lista si chiama Viviamo Capraia e Limite - Guicciardo Del Rosso.