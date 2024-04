Intervento dei vigili del fuoco del comando di Livorno all'isola d'Elba, in località Chiessi intorno alle ore 15, per soccorrere due escursionisti in difficoltà. Visto lo scenario impervio, il recupero dei due escursionisti è stato effettuato dagli aerosoccorritori dell'aeromobile VF Drago 56 del reparto volo di Cecina.