Il tetto ventilato va a fuoco. Intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti alle 13:40 nel comune di Colle Val d’Elsa in Via Speretolo, per un incendio che ha riguardato un tetto ventilato.

I vigili del fuoco intervenuti con 3 automezzi di cui un’autoscala, hanno provveduto con un importante lavoro alla rimozione delle tegole e tavelle, per poi rimuovere la guaina isolante e provvedere ad effettuare lo spegnimento dei listelli di legno e del materiale isolante, arrestando l’avanzata dell’incendio.

Importanti danni alla copertura del salone dell’abitazione. Non ci sono persone coinvolte