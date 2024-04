Kemas Lamipel S. Croce porta a casa tre punti fondamentali nel match contro Sansepolcro

Importante vittoria interna della Kemas Lamipel S. Croce che ritrova i tre punti contro New Volley Sansepolcro. Pagliai rinuncia in partenza a Matteini, non al meglio, ma può contare su Mati, schierato al centro in coppia con Russo. Biancorossi sempre in controllo, con una buona percentuale in attacco (54%) e una discreta gestione di tutti i fondamentali. La vittoria avvicina i Lupi all’obiettivo salvezza. Potrebbe risultare decisiva la trasferta di Livorno che i ragazzi affronteranno nel prossimo weekend.

1 set. Padroni di casa in campo con Giannini e Gatto in diagonale, Mati e Russo al centro, Brucini e Petratti schiacciatori di banda, Gabbriellini libero. Ospiti in campo con Mattei al palleggio, Cherubini opposto, Volpi e Masala al centro, Valenti e Mogini in banda, Fossi libero. Un muro di Gatto lancia i locali al primo minibreak. I biancorossi prendono subito il largo, al netto di qualche errore di misura in attacco o al servizio. Sull’11-7 Brucini mette a terra un gran diagonale; i Lupi difendono il vantaggio e sul 14-9 la panchina ospite chiama il primo time-out. Il gap aumenta, 18-10 mette giù la palla Petratti. poi Sansepolcro ha uno scatto d’orgoglio e mette segno due muri punto, migliorando l’efficienza in contrattacco. Sul 19-14 Pagliai preferisce parlarci sopra. Al rientro in campo i Lupi reagiscono e il time-out lo chiama New Volley (21-15). Gran giocata di Gatto, 22-15, poi avvicendamento tra Camarri e Giannini ma il punto lo mette in cassa la squadra ospite. Di nuovo dentro Giannini, punto Petratti e altro cambio per cercar punti dal servizio con Gallina. Sul 23-17 gran palla di Mati: il primo set-point le mette fuori di un niente Brucini, sul secondo mette le mani Masala. 24-19, errore al servizio di Mattei e primo set a tinte biancorosse.

2 set. I Lupi si affacciano alla seconda frazione con il medesimo assetto. Inizio equilibrato, una bella “7” di Russo porta i Lupi a +2. Gli ospiti rimangono a contatto, la prima “fuga” arriva con un potente attacco di Gatto, 11-8. Il break è importante e sul 14-9 il coach ospite ricorre al primo discrezionale. La New Volley si propone con un paio di scambi interessanti: muro di Volpi su Mati, attacco vincente di Valenti. Lupi rimangono comunque avanti. Entra Garibaldi al servizio per Petratti. Un muro di Giannini firma il 19-13, secondo time-out per Sansepolcro. Lo scatto dei ragazzi di Pagliai è decisivo: sul 23-15 un attacco vincente di Brucini porta al set-point, risolto al primo tentativo grazie ad un errore diretto avversario.

3 set. Biancorossi con il medesimo starting-six. Petratti porta la squadra al primo doppio vantaggio 8-6, ma gli ospiti approfittano di un paio di errori e si riportano a contatto. Pagliai inserisce Garibaldi in ricezione. Quando Brucini chiude la strada a Valenti, seguito da Gatto che capitalizza una bella palla di Giannini fuorimano, i Lupi tornano a +3 e costringono Sansepolcro al primo time-out del set. Un ace sporco di Giannini segna il +4, sulla palla successiva Brucini trova il 15-10. Gatto e Mati chiudono la strada a Mogini ma il secondo discrezionale ospite blocca sul nascere la fuga dei padroni di casa. Una grande azione individuale di Gatto (tuffo più attacco) porta i biancorossi al 19-15 e da lì il set prende la direzione dei due precedenti. Pagliai avvicenda Giannini e Camarri, ancora per il muro, e il “block” arriva, puntuale, con Mati e lo stesso Camarri: 24-16. Al primo set-point risolve Gatto da seconda linea.

Kemas Lamipel S. Croce-New Volley Sansepolcro 3-0

Parziali: 25-19, 25-15, 25-16

Kemas Lamipel S. Croce: Gabbriellini (L), Brucini 17, Russo 5, Camarri L., Petratti 10, Gatto 13, Giannini 2, Gallina, Moretti (L), Montini, Mati 12, Garibaldi 1, Baldini, Camarri N. All. Pagliai

New Volley Sansepolcro: Valenti 10, Cherubini 8, Giunti 1, Celestini, Fossi (L), Torelli, Mattei 1, Mogini 5, Bassani, Masala 2, Volpi 8. All. Rossi

Arbitri: Vannuzzi Giacomo, Panaia Federico

Fonte: Ufficio Stampa Kemas Lamipel S. Croce