La Confederazione delle Misericordie festeggia Ginevra Minetti, neo Alfiere della Repubblica

La Confederazione delle Misericordie ha ricevuto con gioia e onore la notizia del conferimento della carica di Alfiere della Repubblica alla 16enne di Montemurlo Ginevra Minetti, volontaria presso la Misericordia di Prato.

Il plauso del , che in una nota dichiara: "La sua storia ci rende felici e speranzosi nel futuro. È il volto stesso delle Misericordie - scrive in una nota il presidente della Confederazione delle Misericordie, Domenico Giani - quello di Ginevra Minetti, volontaria di Prato di 17 anni che ha messo la sua energia e la sua giovane età al servizio degli altri, con abnegazione, durante l'alluvione che ha colpito la città e i paesi limitrofi. La sua storia è stata scelta come un esempio da valorizzare da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi le ha conferito l'attestato d'onore di 'Alfiere della Repubblica'".

Quando il 2 novembre 2023 un'alluvione colpì anche la città di Prato e alcuni comuni limitrofi, "Ginevra, studentessa in forze alla Misericordia locale, senza pensarci su troppo, con grande altruismo si è messa a disposizione per partecipare alle ricerche delle persone che erano scomparse. In particolare - spiegano le Misericordie - la sua attenzione si è focalizzata sulla ricerca di due anziani, di cui poi purtroppo è stato constatato il decesso" e "non si è risparmiata neppure per far fronte alle esigenze della popolazione alluvionata: spalando fango, distribuendo beni di prima necessità, aiutando nell'evacuazione delle abitazioni specie nel paese di Montemurlo, dove risiede. Con un sorriso, una parola gentile, ha provato a consolare chi aveva perso tutto: auto, case, beni personali".

"Quello che Ginevra ha fatto ci commuove, ci fa felici e ci dà speranza nel futuro. La sua giovane età, infatti, rende tutto ancora più importante - sottolinea il presidente delle Misericordie, Domenico Giani - siamo onorati come Confederazione delle Misericordie del riconoscimento che le è stato conferito, un tributo a lei e idealmente a tutti i nostri volontari che operano ogni giorno, instancabilmente, sul territorio".