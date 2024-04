Use Computer Gross: contro Quarrata non riesce l'impresa. La Partita si chiude 70-72

È in salita la serie playoff dell’Use Computer Gross. Quarrata si conferma cliente indigesto e, per la terza volta su altrettante partite, batte i biancorossi, stavolta per 70-72. Chi vince ha sempre ragione ma, dati ai pistoiesi gli indubbi meriti che hanno, ai ragazzi di coach Valentino resta comunque l’amarezza per aver avuto la possibilità di chiuderla almeno in un paio di occasioni e non esserci riusciti. Il tutto con quell’1-5 finale ai liberi che, in una gara del genere, pesa come un macigno e con un chiaro fallo su Rosselli nell’azione finale che non viene sanzionato. Mercoledì la Computer Gross non potrà sbagliare, anche se avrà il vantaggio psicologico di non avere sulle spalle la pressione che ora si sposta sui ragazzi di Tonfoni.

Il primo tempino lascia presagire una partita che poi, dopo il 10’, sarà del tutto diversa. La Computer Gross azzanna letteralmente la partita segnando ben 33 punti e difendendo in modo egregio. Il protagonista indiscusso è Rosselli che segnerà 11 punti nella frazione (chiuderà con 21) pur commettendo tre falli che, da quel momento in poi, lo condizionano un po’. E’ in partita anche Giannone anche se Quarrata, dopo essere scivolata sul 14-5, piano piano stringe le maglie difensive, rientra fino al meno 5 (19-14) facendo così capire di aver assorbito la sberla iniziale. Al 10’ siamo 33-21 ed a quel punto inizia una gara del tutto diversa come testimoniano i 37 punti segnati dai biancorossi nei successivi tre parziali. Balducci segna il 42-38 e, sul 42-41, Tiberti fallisce la tripla del primo sorpasso.

La rincorsa pistoiese è premiata all’intervallo che vede le squadre sul 43-43. Sarà equilibrio anche al 30’, ma dallo spogliatoio esce meglio Quarrata che allunga fino al 47-51 trovando però un’Use che non molla mai. Con le unghie e con i denti i biancorossi restano aggrappati alla partita grazie anche alle triple di Mazzoni, Quartuccio e Sesoldi. Al 30’ siamo ancora lì: 58-58.

La frazione finale vede i biancorossi riprendere in mano il controllo della gara iniziando con un 5-0 (doppio Rosselli e libero di Calabrese) e toccando il 65-59 con Quartuccio. Al 6’ Giannone trova in penetrazione il 67-63 ma Regoli dal’arco ribatte col 67-66. C’è un fallo su Giannone al tiro dall’arco e i tre liberi valgono il 70-66 al 7’. Qui arriva una serie di errori che si riveleranno decisivi.

La Computer Gross costruisce due buoni tiri da tre punti con Quartuccio e Sesoldi ma la palla non entra. Un gioco da 3 punti di Balducci per il 70-69 a 90 secondi dalla sirena ed il sorpasso è a firma Tiberti: 70-71. Rosselli sbaglia due liberi ma neanche gli ospiti trovano il canestro e, dopo un timeout a 16 secondi dalla sirena, Rosselli non trova la via del canestro. Ci sono due liberi per Balducci che mette solo il secondo e, quando mancano 6 secondi, coach Valentino chiama ancora una sospensione. Rosselli attacca e viene toccato da un difensore, il fischio non arriva e Quarrata porta a casa gara 1.

70-72

USE COMPUTER GROSS

Giannone 16, Ramazzotti ne, Baccetti ne, Sesoldi 9, Rosselli 21, Fogli ne, Calabrese 6, De Leone, Mazzoni 10, Quartuccio 8, Tosti ne, Cerchiaro. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

DANY BASKET QUARRATA

Marini, Mustiatsa 6, Balducci 18, Molteni 4, Falaschi 3, Calugi 3, Regoli 8, Frati ne, Antonini 10, Tiberti 20. All. Tonfoni (ass. Vlerio/Livi)

Arbitri: Sposito di Livorno e Cirinei di Pisa

Parziali: 33-21, 43-43 (10-22), 58-58 (15-15), 70-72 (12-14)

