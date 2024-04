A un neolaureato UniPi il Premio America Giovani per il talento universitario

Giulio Lizio Bruno si aggiudica il riconoscimento nazionale ai neolaureati di eccellenza delle università italiane della Fondazione Italia USA

Dopo Sofia Vitaggio, un altro studente dell’Università di Pisa si è aggiudicato il Premio America Giovani per il talento universitario. Si tratta di Giulio Lizio Bruno, neolaureato in Studi Internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche con una tesi dal titolo: "Pianificazione familiare e sviluppo sostenibile: le scelte di India e Ruanda".

"A nome di tutta la nostra comunità mi congratulo con Giulio per il premio conferitogli dalla Fondazione Italia USA – ha commentato la professoressa Enza Pellecchia, Prorettrice per la coesione della comunità universitaria e il diritto allo studio, appena ricevuta la notizia del premio - Riconoscimenti come questo, oltre a premiare il valore dei nostri studenti e delle nostre studentesse, rappresentano anche una preziosa verifica di ciò che stiamo facendo come comunità universitaria. Valorizzare i talenti dei nostri studenti e nelle nostre studentesse è, d'altronde, il primo obiettivo dell'Università di Pisa".

"È stato un grande onore ricevere questo prestigioso premio, che rappresenta il riconoscimento dell'impegno e della dedizione che ho dedicato al mio percorso di studi – ha commentato Giulio Lizio Bruno - Desidero esprimere la mia sincera gratitudine all'Università di Pisa per avermi offerto un ambiente stimolante che ha favorito la mia crescita personale e professionale."

Oltre alla pergamena di premiazione, che consegnata durante la cerimonia ufficiale del 29 gennaio scorso a Roma, presso la Camera dei Deputati, Giulio Lizio Bruno ha ricevuto anche una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del master online esclusivo della Fondazione Italia USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.

Il Premio America Giovani al talento universitario, un riconoscimento per i giovani neolaureati meritevoli delle università italiane promosso dalla Fondazione Italia USA promuove e nato con l'intento di valorizzare ogni anno mille talenti del nostro Paese con percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali.

I vincitori del Premio America Giovani sono selezionati dalla Fondazione Italia USA, tramite la banca dati delle università italiane, tra i neolaureati con un piano di studi afferente agli interessi della Fondazione e sulla base di diversi parametri indicativi del loro talento accademico come, tra l’altro, il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, il curriculum studiorum e altre valutazioni comparative. Non sono possibili autocandidature.

Fonte: Ufficio Stampa - Centro per l’Innovazione e la DIffusione della Cultura Università di Pisa