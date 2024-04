Banco Alimentare charity partner della corsa Guarda Firenze

E’ davvero con grande gioia che il Banco Alimentare della Toscana si appresta a dare il suo contributo alla 50esima edizione di Guarda Firenze, la corsa podistica organizzata da Firenze Marathon, in programma il prossimo 5 Maggio.

L’essere stati scelti come Charity Partner dagli organizzatori è per noi motivo di grande soddisfazione, perché conferma la bontà del lavoro che facciamo quotidianamente a favore di chi vive situazioni di difficoltà e non può vedere garantiti i pasti quotidiani.

Il Banco Alimentare infatti, inserito nella rete nazionale del Fondazione Banco Alimentare onlus, tutti i giorni recupera cibo da mense aziendali, Grande Distribuzione e donazioni per poi smistarlo e distribuirlo ad oltre 540 strutture caritative regionali convenzionate, strutture che allo stato attuale aiutano oltre 122.500 persone. Numeri elevati che, drammaticamente, stanno crescendo di anno in anno.

Il Banco Alimentare si è distinto in questi anni per la sua affidabilità, che lo vede lavorare con impegno e serietà, con una organizzazione capillare in cui tutti si assumono precise responsabilità: basti pensare che la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma ogni anno in prossimità del Natale, è l’evento di solidarietà più partecipato di Italia.

Come detto però i bisogni aumentano giorno dopo giorno, riuscire ad ottenere aiuti e fondi è sempre più complicato: ci piace sottolineare come ogni euro che arriva al Banco, viene utilizzato per portare avanti, in maniera sempre più organizzata, il nostro impegno. Non a caso, anche il sostegno che ci arriverà dalla Guarda Firenze sarà decisivo per sistemare i macchinari presenti nella nostra sede centrale nel capoluogo toscano. E quindi non solo saremo presenti per le strade fiorentine il 5 maggio ma faremo in modo che più amici possibili insieme alle loro famiglie possano godersi questa iniziativa.

Fonte: Ufficio Stampa