Caporalato verso ospiti del Cas, 10 arresti: lavoro nei campi pagato meno di un euro l'ora

Caporalato nel Livornese, utilizzando 67 pakistani e bengalesi del Cas Le Caravelle di Piombino per attività agricole come raccolta ortaggi, olive e pulizia di vigneti e terreni tra Livorno e Grosseto.

I carabinieri di Livorno hanno eseguito 10 arresti in carcere per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro verso altrettanti pakistanti.

I lavoratori non venivano assunti secondo contratto, lavoravano fino a 10 ore consecutive senza pause e venivano pagati sotto i 10,56 euro l'ora come da contratto. In un caso è stato riscontrato un pagamento orario di meno di un euro, per la precisione 0,97 euro. Senza contare la violazione delle norme per sicurezza e igiene.

Sono stati sequestrati anche 45mila euro come profitto accertato dall'Inps per il mancato versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.