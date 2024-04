Cena al circolo di Marcignana per sostenere l'associazione Stop alla Meningite

Ancora un'iniziativa da parte del Circolo MCL di Marcignana a favore dell'Associazione "Stop alla Meningite". La sera del 4 Maggio, alle ore 20.30, si terrà al circolo di Via della Nave di Marcignana una cena i cui proventi saranno devoluti all'associazione.

Durante la cena saranno tra le altre cose ricordate le iniziative contro la meningite, in particolar modo quelle a favore di interventi sanitari atti a contrastare l'accadimento di casi, soprattutto quelli gravi di sepsi meningococcica.

Sarà ricordata l'importanza della prevenzione, l'atto più importante per contrastare la malattia, fondata soprattutto nella vaccinazione di bambini e adolescenti.

Ma sarà anche fornito un breve resoconto dell'utilizzo da parte dell'ospedale di Empoli dell'ecografo portatile che l'associazione donò un anno fa. Possiamo anticipare che molte diagnosi di danni da sepsi ed altre gravi patologie sono state effettuate precocemente in modo tale da garantire migliore assistenza e soprattutto maggiori possibilità di guarigione.

Si ricorda che per prenotare la cena, dal costo simbolico di 20 euro, occorre telefonare al circolo stesso - 0571581278 - oppure all'associazione - 3476351788. A questo numero è possibile chiedere informazioni anche per iscriversi a Stop alla Meningite o per inviare un sostegno per le tante iniziative preventive e di assistenza sanitaria. Molti obiettivi ci aspettano nel prossimo futuro, tra cui l'acquisto di nuove apparecchiature tecnologiche all'avanguardia.