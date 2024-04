Giornata della Solidarietà, i vigili del fuoco 'ospitano' i cento alunni della 'Scuola Primaria G. Oberdan'

Nell'ambito della diciassettesima edizione della 'Giornata della Solidarietà', evento promosso dall’Associazione Nicola Ciardelli Odv Ets, il Comando VVF di Pisa ha ospitato gli oltre cento alunni della “Scuola Primaria G. Oberdan” di Pisa che hanno potuto conoscere alcune strutture e apparati che compongono il Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa e come, in caso di emergenza, si trovano ad operare i Vigili del Fuoco.

Sono state predisposte quattro diverse isole divulgative nella quale sono state illustrate alcune attività svolte dai VVF con piccoli momenti esercitativi e formativi che hanno previsto la messa in atto di particolari manovre e l’utilizzo di attrezzature specifiche:

• una postazione con automezzi dedicati al soccorso dove sono state svolte prove dimostrative di utilizzo degli strumenti per lo spegnimento di un incendio;

• una postazione dedicata al soccorso in quota e speleo alpino fluviale (SAF);

• una postazione NBCR, dedicata al contrasto del rischio nucleare, chimico e batteriologico;

• visita al Simulatore di crollo USAR, settore specializzato alla ricerca e soccorso a persone vittime di crolli e terremoti, diventato Centro di Formazione Nazionale nel 2021 e Polo didattico dedicato alla formazione dei Vigili del Fuoco di tutta Italia, dove quest’ultimi possono specializzarsi in questo tipo di scenario emergenziale. "

La visita è terminata con la visita alla Sala Operativa provinciale da dove vengono coordinate le attività di soccorso.