Il liceo Amedeo di Savoia alle finali regionali dei Giochi della Chimica

Grande successo per l’esito delle finali regionali dei Giochi della Chimica 23/24, dove Niccolò Baronti si qualifica per le gare nazionali. Questo è il secondo anno consecutivo che vede il liceo Amedeo di Savoia giungere alle finali nazionali che si terranno a Firenze. Nella classe di concorso B (triennio dei licei) non solo Niccolò, ma anche altri studenti hanno raggiunto i primi posti della classifica, fra loro Lorenzo Pagliarella e Jacopo Diolaiuti, rispettivamente al quinto e all’ottavo posto. Nella classe di concorso del biennio si segnala l’ottima posizione di Kevin Tafa (ottavo) e quella di due alunne Francesca Possemato e Chiara Bartolini.

Ciò che rende orgogliosi i docenti non sono solo i successi degli alunni citati, ma gli ottimi posizionamenti dell’intera squadra composta da: Bartolini C., Bechi A., Castelli E., Corrieri G., Piccininni S., Possemato F., Pretelli, Tafa K. e per il triennio: Baronti N., Bartolini F., Bizzarri G., Calistri M., Cappioli A., Cunsolo I., M., Diolaiuti J, Gori T., Innocenti M., Memisha C., Mercuri G., Monti Guarnieri G. e Pagliarella L..

I Giochi della Chimica di questo anno hanno visto un grande numero di partecipanti in tutta Italia, ben 33326 di cui 12026 del biennio liceale e non e 17088 del triennio di scuole liceali.

In attesa dell’esito dell’ultima emozionante fase nazionale, complimenti vivissimi a tutti i partecipanti e un grazie agli insegnanti del Dipartimento di Scienze dell’Amedeo di Savoia, e alle organizzatrici del corso di preparazione, prof.sse Lucia Chetoni e Antonella De Pasquale, che li hanno affiancati in questo percorso.

Il Dirigente Scolastico Paolo Biagioli e gli insegnati tutti augurano un bel successo a Niccolò Baronti per la gara nazionale che lo attenderà a fine maggio.