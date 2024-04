Lavoro, al Comune di Pistoia mobilità per 6 funzionari

Lavoro funzionario amministrativo

È stato pubblicato dal Comune di Pistoia un avviso di mobilità tra enti per funzionario amministrativo. L’avviso è pubblicato nel Portale Unico del Reclutamento (inPA) all’indirizzo https://www.inpa.gov.it ed è disponibile anche all’Albo Pretorio on line del Comune di Pistoia e sul sito internet dell’ente all’indirizzo www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni.

Le domande devono essere presentate entro venerdì 24 maggio esclusivamente per via telematica, attraverso il Portale “inPA”, previa registrazione del candidato sul Portale https://www.inpa.gov.it .

Non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già in possesso dell’Amministrazione; chi in passato avesse già fatto richiesta di mobilità e fosse ancora interessato dovrà presentare una nuova domanda.

I candidati ammessi alla selezione saranno invitati a sostenere un colloquio durante il quale verranno valutate competenze ed esperienze professionali, attitudini e motivazioni personali; si terrà il 4 giugno alle 10.30 nella Sala Gonfalone del Palazzo comunale. Qualora il numero dei candidati non consentisse l'espletamento del colloquio in un’unica giornata, saranno individuate ulteriori date che saranno rese note tramite pubblicazione sul Portale inPA all’indirizzo https://www.inpa.gov.it e sul sito internet del Comune di Pistoia nella sezione Amministrazione Trasparente, sezione bandi di concorso.

La selezione non darà luogo alla formazione di una graduatoria, ma all’individuazione dei candidati eventualmente da assumere inseriti in ordine di preferenza in un elenco di idonei.

Tutte le comunicazioni (elenco ammessi ed esclusi, esito del colloquio e altro) saranno rese note esclusivamente sul Portale inPA all’indirizzo https://www.inpa.gov.it e sul sito internet del Comune di Pistoia, sezione Amministrazione Trasparente

https://pistoia.trasparenzavalutazione-merito.it/web/trasparenzaj/ sezione “bandi di concorso”.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare PistoiaInforma dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, al numero 800 012 146, email info@comune.pistoia.it. In alternativa, contattare il servizio Personale e Politiche di inclusione sociale ai numeri 0573 371263, 371478, 371353, 371232, email: concorsi@comune.pistoia.it, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13.

Lavoro funzionario tecnico

È stato pubblicato dal Comune di Pistoia un avviso di mobilità tra enti per cinque funzionari tecnici, da destinare in via prioritaria ai servizi Ambiente, cimiteri e Protezione civile, Urbanistica e Lavori pubblici, patrimonio, verde e promozione sportiva. L’avviso è pubblicato nel Portale Unico del Reclutamento (inPA) all’indirizzo https://www.inpa.gov.it ed è disponibile anche all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pistoia e sul sito internet dell’ente all’indirizzo www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni.

Le domande devono essere presentate entro venerdì 24 maggio esclusivamente per via telematica, attraverso il Portale “inPA”, previa registrazione del candidato sul Portale https://www.inpa.gov.it .

Non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già in possesso dell’Amministrazione; chi in passato avesse già fatto richiesta di mobilità e fosse ancora interessato dovrà presentare una nuova domanda.

I candidati ammessi alla selezione saranno invitati a sostenere un colloquio durante il quale verranno valutate competenze ed esperienze professionali, attitudini e motivazioni personali; si terrà il 13 giugno alle 10 nella Sala Gonfalone del Palazzo comunale. Qualora il numero dei candidati non consentisse lo svolgimento del colloquio in un’unica giornata, saranno individuate ulteriori date che saranno rese note tramite pubblicazione sul Portale inPA all’indirizzo https://www.inpa.gov.it e sul sito internet del Comune di Pistoia nella sezione Amministrazione Trasparente, sezione bandi di concorso.

Sarà considerato elemento di preferenza l’avere prestato servizio, nei servizi di assegnazione indicati, avendo maturato competenze ed esperienza in almeno una delle seguenti materie: ambiente, Protezione civile, urbanistica, gestione del patrimonio.

La selezione non darà luogo alla formazione di una graduatoria, ma all’individuazione dei candidati eventualmente da assumere inseriti in ordine di preferenza in un elenco di idonei.

Tutte le comunicazioni (elenco ammessi ed esclusi, esito del colloquio e altro) saranno rese note esclusivamente sul Portale inPA all’indirizzo https://www.inpa.gov.it e sul sito internet del Comune di Pistoia, sezione Amministrazione Trasparente

https://pistoia.trasparenzavalutazione-merito.it/web/trasparenzaj/ sezione “bandi di concorso”.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare PistoiaInforma dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, al numero 800 012 146, email info@comune.pistoia.it. In alternativa, contattare il servizio Personale e Politiche di inclusione sociale ai numeri 0573 371263, 371478, 371353, 371232, email: concorsi@comune.pistoia.it, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa