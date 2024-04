Presunte molestie su bambine, arrestato 37enne a Arezzo

Presunte molestie sessuali a bambine di dieci e sei anni. Un 37enne è stato arrestato ad Arezzo dalla polizia per violenza sessuale aggravata. Le indagini partite il 9 febbraio scorso da due distinte segnalazioni in prossimità di un istituto scolastico aretino. Nel caso della bambina di sei anni, l'uomo avrebbe anche "di fatto sottratto" la piccola alla madre portandolo in un luogo appartato. I poliziotti hanno acquisito le testimonianze dei genitori dei bambini e anche ricostruito gli spostamenti dell'uomo grazie alla videosorveglianza. Svolti anche specifici servizi di osservazione in borghese nei pressi della scuola e in altri istituti scolastici di Arezzo consentendo, si spiega, di individuare il presunto molestatore.