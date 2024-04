Sosta vietata blocca bus a Pisa e Tirrenia, Autolinee Toscane valuta la denuncia

Autolinee Toscane informa che tramite i propri legali sta valutando la possibilità di sporgere denuncia per interruzione di pubblico servizio nei confronti di quegli automobilisti che nella giornata del 28 aprile 2024 lasciando la propria auto in sosta vietata hanno bloccato la circolazione dei bus causando non solo forti ritardi nel servizio di trasporto pubblico locale ma anche alcune corse saltate.

Due gli episodi.

Uno a Tirrenia (si vedano le foto) dove in Piazza Belvedere, attorno alle 17:00 un’autovettura parcheggiata in divieto di sosta ha impedito il transito del bus diretto a Pisa. Solo dopo l’intervento della Polizia Municipale e la rimozione della vettura, attorno alle 18:06, il mezzo del TPL ha potuto continuare il proprio servizio.

L’altro episodio si è verificato in via Cuoco, in località I Passi. Anche in questo caso (si veda la foto) attorno alle 17:00 un’auto in sosta vietata ha bloccato i bus del TPL. Alcuni hanno dovuto fare una deviazione, altre tre corse però sono state soppresse. Il blocco è perdurato fino alle 18:00 circa.

Fonte: Autolinee Toscane