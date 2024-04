A Avane la scuola calcio fa il 'pasillo de honor' alla prima squadra

Si chiama "pasillo de honor" e si fa per rendere onore a una squadra che ha appena vinto un trofeo o si è distinta per un merito sportivo. Domenica l'abbiamo visto fare dai giocatori del Torino, che hanno aspettato in due file quelli dell'Inter, freschi Campioni d'Italia, prima della partita giocata a al Meazza.

Ieri, lunedì 29 aprile 2024, a ricevere gli onori dei vincitori sono stati i ragazzi della prima squadra dell'Avane, fresca vincitrice del campionato di Terza Categoria, girone B - Pisa.

Gli uomini di mister Francesco Coppola (doppietta per lui, perché quest'anno ha vinto anche il campionato con gli Under 15) sono stati accolti da due file di bambini e ragazzi del settore giovanile giallonero, che li hanno attesi sul campo nei minuti che hanno preceduto l'allenamento serale della prima squadra.

Sorpresa graditissima, peraltro, poiché i giocatori erano all'oscuro della festa.

Il ringraziamento della società di Via Magolo nei confronti della squadra è arrivato poi attraverso due letture di due giovani calciatori, classe 2016, che hanno strappato qualche lacrima a un Coppola visibilmente commosso.

L'Avane ha concluso il suo campionato di Terza Categoria al primo posto, dove dopo 22 partite è riuscita ad arrivare a 50 punti, uno sopra La Corte, squadra con sede a Calci, in provincia di Pisa.

Fonte: Ufficio Stampa