Abc Castelfiorentino, al via la Coppa Primavera per l'Under 19 Gold

Dopo le settimane di sosta che hanno fatto seguito alla fine della prima fase, riprende il cammino dell’Under 19 Gold di Alessandro Gemmi e Dario Chiarugi, che a partire dalla prossima settimana sarà impegnata nella Coppa Primavera. L’esordio dei gialloblu è in programma martedì 7 maggio alle 20 al PalaBetti contro Invictus Livorno, mentre la prima lontano da casa sarà lunedì 13 maggio alle 20.45 sul parquet dell’Etrusca San Miniato.

La formula provede due gironi composti da quattro squadre ciascuno, con gare di andata e ritorno, al termine dei quali la prime classificate di ciascun girone si incontreranno in una finale secca in programma nei giorni 15/16 giugno in casa della migliore classificata.

Il calendario completo a questo link.