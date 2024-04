Abc Castelfiorentino, gli ultimi risultati del vivaio gialloblu

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

Under 17 Eccellenza

Terzo squillo consecutivo per i ragazzi di Alessandro Gemmi, che alla penultima giornata della terza fase la spuntano in volata su Firenze Basketball Academy: 74-77 il finale a Firenze. Una gara dai due volti quella dei gialloblu che, dopo due primi quarti a rincorrere, girano l’inerzia al rientro dall’intervallo per poi gestire con solidità la volata finale. In avvio, infatti, sono i locali che mettono per primi la testa avanti chiudendo il parziale sul 22-18. Il tentativo di fuga fiorentino prosegue nella seconda frazione, con la squadra di casa che incrementa il vantaggio andando al riposo lungo sul +9 (41-32). Dagli spogliatoi, però, rientra un’altra Abc, che nella ripresa alza l’intensità e piazza un break di 12-24 che ribalta completamente l’inerzia e permette ai gialloblu di passare a condurre alla terza sirena (53-56). Così, in un ultimo quarto che scivola via sul botta e risposta, l’Abc riesce a gestire al meglio i possessi decisivi e mettere i due punti sulla via di Castelfiorentino.

Domenica 5 maggio alle 11.30 al PalaBetti ultimo impegno stagionale contro Juve Pontedera.

FIRENZE BASKETBALL ACADEMY – ABC CASTELFIORENTINO 74-77

Tabellino: Ticciati 6, Zecchi 23, Carzoli 3, Ciulli 6, Iacopini, Bufalini 1, Niccolini, Agbegninou 8, Leti 2, Vallerani 2, Filomeno 9, Borghesi 17. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 22-18, 19-14, 12-24, 21-21

Under 15 Eccellenza

Con una sterzata d’orgoglio i ragazzi di Alessandro Mostardi, per l’occasione guidati dal vice coach Giovanni Corbinelli, mettono la ciliegina su questo entusiasmante finale di stagione andando a prendersi la vittoria che vale lo spareggio interregionale. All’ultima giornata, nella classifica sfida da dentro o fuori, i gialloblu espugnano il parquet della Pallacanestro Grosseto sul punteggio di 65-75 assicurandosi il quarto posto e con esso la possibilità di correre per l’interzona. Ottimo l’approccio castellano che, grazie ad una buona intensità sia offensiva che difensiva, indirizza subito la sfida: 15-27 al 10′. Nella seconda frazione, spinti da cinque uomini in doppia cifra, i gialloblu difendono la doppia cifra di vantaggio (35-45 all’intervallo), preludio all’attesa reazione dei locali che al rientro dagli spogliatoi tornano pericolosamente a contatto fino a toccare il -6 alla terza sirena (49-55). Un forbice che nel rettilineo finale l’Abc riesce a gestire, rispedendo al mittente i tentativi grossetani di impattare e inanellando così il quarto sigillo consecutivo, e con esso la quarta posizione.

Domenica 5 maggio alle ore 11, sul campo neutro di Casone Cannara (Pg), in programma lo spareggio contro San Paolo Ostiense, quarta classificata del Lazio: la vincente staccherà il pass per uno dei concentramenti interregionali in programma dal 17 al 19 maggio, dai quali usciranno i nomi delle 16 squadre che avranno accesso alla Finale Nazionale.

PALLACANESTRO GROSSETO – ABC CASTELFIORENTINO 65-75

Tabellino: Matteuzzi ne, Matteini 18, Dimiccoli 15, Rosi, Pacini 13, Pagliai, Fedeli 6, Simoncini ne, Costantini 10, Di Carlo ne, Poggesi 13. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 15-27, 20-18, 14-10, 16-20

Under 14 Elite

Primo acuto della seconda fase per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che dopo averlo sfiorato la scorsa settimana ad Asciano stavolta lo portano a casa facendo vale il fattore campo. A cadere al PalaBetti è il Costone Siena, che si arrende per 76-62 al termine di quaranta minuti sempre amministrati dai padroni di casa. Ottimo, infatti, l’avvio dei gialloblu, che grazie ad una prima frazione scoppiettante scrivono +8 dopo dieci giri di lancette (24-16). Nel secondo quarto il divario resta più o meno invariato (44-38 a metà gara), finché nella ripresa l’Abc decide che è tempo di indirizzare la sfida. Così, con un altro mini break, i gialloblu scappano toccando il 60-49 alla terza sirena, vantaggio che amministrano senza patemi nella volata finale.

Prossimo impegno lunedì 6 maggio alle 20.45 sul parquet del Biancorosso Empoli.

ABC CASTELFIORENTINO – COSTONE SIENA 76-62

Tabellino: Arnoldi 2, Barnini 11, Di Carlo 12, Bufalini 19, Pagliai 26, Giovannoni 4, Di Vilio 2, Anton, Pirrone, Bianchi, Barbieri, Pannocchi. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Parziali: 24-16, 20-22, 16-11, 16-13

Under 13 Silver

Cala a Firenze il sipario sulla stagione dei ragazzi di Alessandro Mostardi, eccezionalmente guidati da Alessandro Gemmi, che nella gara di ritorno dei quarti di finale si arrendono al cospetto del Firenze 2 Basket. La squadra fiorentina, dopo essersi imposta nel match di andata al PalaBetti, chiude i giochi portando a casa anche la gara di ritorno con un perentorio 96-18. Una partita di fatto senza storia, con i padroni di casa che guidano ampiamente tutte e quattro le frazioni staccando così il pass per la semifinale.

Una sconfitta che niente toglie all’ottima stagione disputata dai nostri Under 13, protagonisti di una splendida cavalcata culminata con la conquista dei playoff e dunque con l’accesso tra le 16 migliori squadre della Toscana.

FIRENZE 2 BASKET P. TRAILBLAZERS – ABC CASTELFIORENTINO H. ROCKETS 96-18

Sono scesi in campo: Battaglia, Galli, Anton, Giovannoni, Cipolla N., Cipolla T., Barbieri, Pirrone, Ricci, Gazzarrini, Lisi. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Parziali: 21-4, 17-2, 28-4, 30-8

Under 14 Femminile

Pur senza mettere a segno l’impresa, è una buona prestazione quella sfoderata dalle ragazze di Alberto Ciampolini che, con Gianni Lazzeretti eccezionalmente alla guida, sono costrette a cedere il passo alla prima della classe. Il Gea Basketball, come da pronostico, fa la voce grossa al PalaGilardetti dove si impone per 20-67 portando a casa una sfida di fatto sempre amministrata. Dal canto loro le gialloblu fanno quel che possono, offrendo buoni spunti che confermano i progressi di questa seconda parte di stagione.

Prossimo impegno domenica 5 maggio alle 11 sul parquet dell’Argentario Basket.

BASKET CASTELFIORENTINO – GEA BASKETBALL 20-67

Sono scese in campo: Nespola, Antognotti, Mancini, Murati, Montanelli, Panzani, Jahelezi N., Pagliuca, Arcara, Xhemalaj, Moio, Latini. All. Ciampolini. Ass. Costa.

Parziali: 4-15, 5-17, 4-20, 7-15

Minibasket

Termina con uno splendido sesto posto, su 24 squadre partecipanti, la bellissima esperienza degli Aquilotti 2014 di Matteo Bruni e Federico Lombardi al Torneo Tommasino Bacciotti di Firenze, appuntamento di spicco nel panorama regionale e nazionale, organizzato dalla Sancat Basket. I gialloblu, dopo aver chiuso il girone di qualificazione con la doppia vittoria ai danni di Basket Sestese e Pallacanestro Prato Dragons, si sono imposti agli ottavi sulla Pallacanestro Virtus Luino. Nei quarti di finale la corsa castellana è stata frenata sul più bello dal Basket Sei Rose Rosignano, che ha avuto la meglio per un solo punto di vantaggio costringendo i gialloblu alle semifinali valide per il 5-8 posto. E qui, dopo il successo sull’Affrico Firenze, nella finale per il quinto posto i gialloblu hanno visto sfumare la vittoria ai punti per mano del Vbs Varese, classificandosi dunque in sesta posizione. Un risultato che premia l’impegno dei nostri mini cestisti, protagonisti di quattro giorni davvero super per i quali ci teniamo a ringraziare la Sancat per l’organizzazione e la perfetta riuscita della manifestazione.

Intanto anche questa settimana proseguono i tornei in casa Abc. Domani, mercoledì 1 maggio, gli Scoiattoli 2015/2016 di Matteo Bruni e Tommaso Barlabà saranno ospiti del Basket Calcinaia in occasione del Torneo del Furetto, mentre sabato 4 maggio gli Aquilotti 2013 di Roberto Allegra e Matteo Bruni saranno protagonisti del quadrangolare organizzato dal Costone Siena. Ad entrambe le società il grazie fin da adesso per l’invito e l’ospitalità.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa