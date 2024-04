Cena a sostegno di Campinoti sindaco. Apre il comitato elettorale nella sede di FdI

Ieri sera, presso il ristorante Cioffi di Empoli, cena elettorale a sostegno del candidato del centrodestra FdI-FI-Lega per Empoli Simone Campinoti. Ecco come ha commentato il candidato: "Una folla di sostenitori si è riunita a cena in un contesto sincero e caloroso di grande pragmatismo, con la prestigiosa presenza di esponenti romani venuti a sostenere il progetto e a dimostrare come la mia candidatura sia tenuta in grande considerazione fino da Roma essendo la nostra una battaglia storica per riportare il buon governo anche a Empoli: una vera svolta epocale!

L'appoggio umano e politico che mi è stato dimostrato da persone come il vice segretario nazionale di FdI, Donzelli, è arrivato attraverso parole importanti, sia di sostegno che di progettualità, pronunciate da tutti con serietà e pragmatismo e non con i consueti toni, che per fortuna non ci appartengono, da solita campagna elettorale".

Per domani è attesa l'apertura del comitato elettorale nella sede di Fratelli d'italia, in via XX Settembre, 6. Lo stesso partito ha messo a disposizione i locali dove sarà possibile firmare per le liste dei candidati al Consiglio comunale di Empoli collegate a Simone Campinoti.