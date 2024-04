Leggenda Festival, fuori il programma in digitale. Dal 6 maggio le prenotazioni

Tutto pronto per la settima edizione di Leggenda, festival della lettura e dell'ascolto per bambine, bambini, ragazze, ragazzi, famiglie e adulti. Organizzato dalla Biblioteca comunale “Renato Fucini”, direzione artistica e progettazione, in collaborazione con Giallo Mare Minimal Teatro, direzione artistica della sezione ascolto, il Centro Studi “Bruno Ciari”, le librerie cittadine Libreria NessunDove, Libreria Rinascita e La San Paolo Libri & Persone, l’associazione Progetto HUGO, il Centro Giovani Avane, la Rete Inclusione Empolese Valdelsa Valdarno, il Liceo delle Scienze Umane Il Pontormo, con il sostanziale supporto di Regione Toscana, Unicoop Firenze, e PromoCultura, con il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Città metropolitana di Firenze, sotto gli auspici di Centro per il libro e la lettura e di Città che Legge, il festival è in programma dal 16 al 19 maggio 2024 a Empoli, fra centro e frazioni. Il tutto con un occhio di riguardo all’ambiente e nuovi spazi pronti a divenire 'teatro' per le iniziative in cartellone.

Da oggi, martedì 30 aprile, è online il programma del festival che propone oltre centodieci appuntamenti aperti al pubblico. Per conoscerlo basta cliccare su www.leggendafestival.it/programma/ : il portale è il punto di partenza per scoprire i protagonisti del festival, conoscere il ricco programma degli appuntamenti in presenza, i luoghi degli incontri, per scegliere gli eventi preferiti e quindi effettuare le eventuali prenotazioni, attive a partire dalle 9 del 6 maggio 2024.

LEGGENDA ACCESSIBILE E AMICA DELL’AMBIENTE – Come lo scorso anno, il programma del festival non sarà stampato: sarà a disposizione di partecipanti e curiosi direttamente online, consultabile e scaricabile dal sito della manifestazione, cliccando nella sezione 'Programma'.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è ridurre l'utilizzo di carta, un traguardo da raggiungere anche nella fase di prenotazione da parte degli utenti, che come gli anni passati avverrà tramite piattaforma Eventbrite: l'invito a chi effettuerà la prenotazione è a non stampare la conferma di avvenuta registrazione o i biglietti che gli arriveranno via mail. Per entrare agli eventi sarà sufficiente comunicare al personale in sala nome e cognome del partecipante, senza esibire alcuna stampa.

Una novità di questa settima edizione riguarda il tema dell’accessibilità: da questo anno, infatti, il programma, e con esso anche il sito e tutti i materiali prodotti appositamente per il festival utilizzano il font ad alta leggibilità Easyreading®, per proseguire l’impegno di creare un festival senza barriere e alla portata di tutti.

I LUOGHI DEL FESTIVAL – Ad affiancare i due poli storici del festival, ovvero la biblioteca comunale “Renato Fucini” di via Cavour 36, e il Palazzo delle Esposizioni, con sede in piazza Guido Guerra, quest’anno si aggiunge un terzo luogo centrale per il festival: il nuovo Palazzo Leggenda, sede della biblioteca comunale per bambini e bambine, ragazzi e ragazze della città di Empoli. Oltre a questi tre luoghi, dove si terranno molti degli incontri, sono ancora molti gli spazi pronti ad accogliere autori e autrici, attori e attrici, bambini e bambine, ragazzi e ragazze e pubblico adulto nei giorni del festival.

Il Minimal Teatro, sede di Giallo Mare di via Veronese e cornice storica di queste sette edizioni di leggenda, ospiterà spettacoli teatrali dedicati a bambini e famiglie.

Le tre librerie cittadine, Libreria NessunDove, Libreria Rinascita e La San Paolo Libri & Persone, ospiteranno alcuni incontri, da loro organizzati, oltre a curare la grande mostra mercato del libro, allestita presso il Palazzo delle Esposizioni e la vendita dei libri in tutti i luoghi degli incontri.

Largo della Resistenza, con Il nido dei nidi, sarà la cornice per gli incontri rivolti al pubblico dei piccolissimi e delle piccolissime, con letture dedicate da 1 a 6 anni guidate dal personale educativo dei servizi per l’infanzia pubblici e privati di Empoli.

Inoltre, il Centro Giovani di Avane, in via Magolo 32, sede anche del punto prestito della biblioteca comunale "Ti presto" e 'casa' di iniziative della biblioteca, durante tutto l’anno, che quest’anno in occasione di Leggenda ospiterà l’incontro laboratorio guidato da Luca Tebaldi.

La biblioteca Giuseppe Cinque del liceo Il Pontormo in via Sanzio, ospiterà ben due incontri organizzati e condotti dai ragazzi della scuola per i più piccolini e le più piccoline, all’intero del progetto “Leggo per te”.

Infine, è nuova di questo anno la collaborazione con Progetto Hugo, che animerà il quartiere e la piazza della stazione, Piazza don Minzoni, con eventi e iniziative destinate a tutte le età, rivolte ai temi dell’inclusione sociale e della valorizzazione dell’unicità di ogni persona.

Tutte le informazioni sui luoghi del festival sono presenti e localizzabili sulla mappa sul sito di Leggenda disponibile cliccando su www.leggendafestival.it/luoghi/

IL PROGRAMMA – Durante l’orario scolastico sono in programma gli incontri rivolti alle 128 classi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale che partecipano agli incontri con l’autore per un totale di 54 incontri, e le moltissime attività rivolte a tutte le classi per la sezione Ascolto, organizzate da Giallo Mare Minimal Teatro, tra cui gli spettacoli e la mostra “Il baule delle storie” e la performance interattiva “Casa mobile a pedali”.

Sono oltre 110 gli appuntamenti rivolti al pubblico – bambini e bambine e ragazzi e ragazze da 0 a 14 anni, famiglie, insegnanti, educatori ed educatrici, esperti ed esperte – che si terranno nei pomeriggi di giovedì 16 e venerdì 17 e nelle intere giornate di sabato 18 e domenica 19 maggio, con quattro belle anteprime nel pomeriggio di mercoledì 15 maggio.

PRENOTAZIONI – Dalle ore 9 di martedì 6 maggio sarà possibile effettuare la prenotazione agli incontri, ai laboratori e agli spettacoli a numero chiuso attraverso l’uso della piattaforma Eventbrite, collegata direttamente al sito web della rassegna. Per chi non potesse utilizzare questo metodo, i bibliotecari di Palazzo Leggenda o della Biblioteca 'Renato Fucini' sono a disposizione per facilitare le procedure, in presenza o per telefono.

Questi i passaggi da seguire per le prenotazioni:

1. Scegliere l'evento preferito, per bambini o per adulti, sul sito di Leggenda. Se l’evento è su prenotazione sarà presente il pulsante 'Prenota evento', che rimanderà direttamente alla piattaforma di Evenbrite. È possibile prenotare la partecipazione a più eventi.

2. L'utente sarà indirizzato al sito Eventbrite dove gli sarà chiesto di compilare il form con i dati del partecipante. Per gli eventi dedicati ai bambini il biglietto è a nome del bambino e consentirà l’ingresso anche a un adulto accompagnatore. È richiesto un indirizzo mail, perché il biglietto arriverà all’indirizzo indicato.

3. Una volta terminata la procedura di prenotazione, l'utente riceverà una mail da parte di Eventbrite. Non è necessario stampare il biglietto.

Per chi avesse necessità di un supporto per eseguire la procedura, è possibile scrivere a leggenda@comune.empoli.fi.it recarsi a Palazzo Leggenda o in biblioteca o telefonare al numero 0571 757873 il martedì in orario 9-13, il mercoledì in orario 14-19, il giovedì negli orari 9-13 e 14-19, il venerdì in orario 14-19 e il sabato, negli orari 9-13 e 16-19, per poter usufruire dell'assistenza da parte dello staff della biblioteca.

CONTATTI - Per ulteriori informazioni sul Festival Leggenda, sui protagonisti, sul programma e sulle prenotazioni agli eventi, è possibile consultare il sito www.leggendafestival.it, la pagina Facebook @Leggendafestival, il profilo Instagram @leggendafestival, inviare una mail all’indirizzo leggenda@comune.empoli.fi.it o chiamare la biblioteca al numero 0571 757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa