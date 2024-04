Malore in caserma, muore un vigile del fuoco di 50 anni originario di Pescia

Samuele Del Ministro, un vigile del fuoco di 50 anni originario di Pescia, è morto dopo aver accusato un malore nella caserma dei vigili del fuoco del Lingotto a Torino. È stato ricoverato all'ospedale delle Molinette, dove è deceduto circa un'ora dopo il malore. Del Ministro aveva iniziato il suo servizio con il corpo nazionale dei vigili del fuoco durante il servizio di leva, diventando poi un vigile permanente nel 2001. Ha prestato servizio in diverse località, specializzandosi in tecniche di soccorso e partecipando a varie emergenze nazionali, tra cui il terremoto dell'Aquila e l'incidente della Costa Concordia. Era molto impegnato nel suo lavoro e era apprezzato per il suo impegno sul campo. Del Ministro lascia la moglie e due figli.