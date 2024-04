Playoff, per l'Use Rosa l'imperativo è vincere contro Alpo

Si parte dallo 0-1, si parte sapendo che non sono più ammessi errori, si parte con un preciso obiettivo: allungare la serie. L’Use Rosa Scotti è pronta alla sfida. Stasera alle 20.30 al Pala Sammontana (arbitri Rezzoagli e Mammoli di Rapallo), la squadra di coach Alessio Cioni non ha alternative: deve vincere. Ormai, davvero, non c’è più niente da perdere, si gioca a briglie sciolte. Si gioca con la testa per attuare il piano partita ed evitare gli errori di sabato scorso ma anche con quel qualcosa in più che deve per forza esserci oltre all’aspetto puramente tecnico.

E’ anche su questo che la squadra farà leva, sulla voglia di portare avanti una stagione vissuta un po’ a corrente alternata ma che ha comunque portato ancora una volta la squadra nel tabellone delle magnifiche otto. E, se le giocatrici in campo faranno la loro parte, un aiuto si aspetta anche dal pubblico che può essere davvero un fattore in più per battere una squadra del valore di Alpo.

Per quanto riguarda la diretta che interessa soprattutto i tifosi veronesi, i playoff verranno trasmessi in streaming su LBF TV, FLIMA.TV. Per vedere la partita è necessario registrarsi sul sito www.lbftv.it o www.flima.tv, cliccare in alto a destra su "Registrati" ed inserire i dati richiesti per effettuare la registrazione (email e password). In seguito sarà possibile seguire la procedura guidata per attivare l'abbonamento, direttamente dalla sezione "Pagamenti" del proprio account o cliccando su un evento qualsiasi. Il prezzo dell'abbonamento mensile sarà 7,99€ e si rinnoverà automaticamente ogni 30 giorni. L'abbonamento può essere sottoscritto e disdetto in qualsiasi momento.

E’ tutto pronto per cercare di vivere una serata magica, l’ennesima di questa squadra che negli ultimi anni ha saputo regalare gioie bellissime. Tutti insieme per far sì che sia ancora una notte magica.

Fonte: Use Basket Empoli