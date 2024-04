The Kolors live a Prato è Spettacolo: appuntamento il 2 settembre

The Kolors European Tour 2024/25 parte a maggio e vedrà Stash, Alex e Dario esibirsi per la prima volta nei festival e nelle arene europee . Il 2 settembre sarà la volta di Prato, nel cartellone di Settembre Prato è Spettacolo, nella piazza che li ha già visti ospiti per un fortunatissimo concerto che andò velocemente sold out nella prima edizione del Festival nel 2015.

Proprio nel 2015 infatti si aggiudicarono la vittoria del programma TV “Amici” portandosi a casa anche il premio della critica. Nel maggio dello stesso anno pubblicano l’album “Out” (tra le collaborazioni Elisa e Mace) che arriva al primo posto della classifica degli album più venduti in Italia, posizione che mantiene per 12 settimane consecutive (un record), portandosi a casa 5 dischi di Platino.

Da allora la carriera continua fino ad oggi, con molte collaborazioni, produzioni e successi.

Nel 2023, The Kolors firmano un nuovo contratto discografico con WArner Music Italy , ed esce il singolo “Italodisco”, al N.1 della classifica FIMI per 11 settimane, con oltre 220 milioni di streaming, 5 volte disco di Platino in Italia, disco di Diamante in Polonia, e disco d’oro in Svizzera; “ITALODISCO” è stato tra i brani più shazammati del mondo nel 2023 e con oltre 50 milioni di visualizzazioni su YouTube.

A febbraio 2024 The Kolors partecipano al 74esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo con il brano “Un ragazzo, una ragazza”, che raggiunge in meno di un mese la certificazione di disco di Platino in Italia.

Il tour toccherà, oltre all'Italia, Paesi come Svizzera, Polonia, Germania, Lituania, Slovenia, e Belgio.

La data è una collaborazione - come altre date del festival- fra Fonderia Cultart e LEG -Live Emotion Group.