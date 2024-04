Toscana-Colombia, il presidente ha incontrato una delegazione in visita ufficiale

Favorire la realizzazione di iniziative di cooperazione e di scambi di buone pratiche tra la Toscana ed il dipartimento colombiano di Sucre. Con questo obiettivo il presidente della Regione ha ricevuto oggi pomeriggio a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze una delegazione colombiana guidata dalla governatrice di Sucre, Lucy Garcìa. Insieme a lei l’ambasciatrice della Colombia in Italia, Ligia Margarita Quessep Bitar, alla sua prima visita ufficiale in Toscana.

Toscana e Dipartimento di Sucre hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti per promuovere e consolidare le relazioni istituzionali ed arrivare, in un momento successivo, ad un protocollo d’intesa in ambiti di comune interesse come lo sviluppo economico e l’imprenditorialità, la collaborazione accademica, scientifica e culturale, lo sviluppo di opportunità commerciali, ricerca e innovazione.

Il presidente della Regione ha espresso soddisfazione per l’incontro e per la possibilità di sviluppare rapporti sempre più stretti con il Dipartimento di Sucre e con la Colombia in generale. Secondo il presidente i settori sui quali rafforzare le relazioni sono quello turistico e quello dell’artigianato e delle produzioni di lusso legate alla conceria. A breve, ha concluso il presidente, Toscana e Dipartimento di Sucre firmeranno il protocollo d’intesa che sancirà l’avvio della collaborazione.