Elezioni Santa Croce sull'Arno, Giannoni (Cdx): "Il Csx cambia idee e 'passa' al centrodestra?"

Le interviste rilasciate negli ultimi giorni dalla candidata sindaco del Centro Sinistra mi hanno molto sorpreso e addirittura mi hanno fatto pensare che, per la prima volta nella storia, alle elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno si presenteranno due candidati di Centro Destra.

La candidata Bucci infatti si erge adesso a paladina del cambiamento, afferma che nel suo programma per Santa Croce e Staffoli avranno largo spazio il decoro, la vivibilità e addirittura il rilancio del tessuto economico. Mi sbaglio o ha fatto parte, in qualità di Assessore, delle amministrazioni che hanno governato il nostro Comune dal 2009 al 2019? Ha improvvisamente cambiato idea, rinnegando quelle scelte politiche che hanno portato Santa Croce all’attuale degrado che è sotto gli occhi di tutti?

La candidata del Centro Sinistra, che oggi afferma di voler sostenere il nostro tessuto economico, in una delle sue prime interviste, si era detta convinta che le aziende del nostro territorio per reagire alla crisi, avrebbero dovuto valutare l’idea di riconvertirsi. In cosa?

Dal giorno in cui è stata presentata la mia candidatura, ho sempre sostenuto con forza la mia posizione per una Santa Croce diversa dove decoro, sicurezza, vivibilità, tradizione e supporto alle aziende fossero i capisaldi del mio programma d’azione e continuerò in questa che mi sembra l’unica via possibile per la rinascita del paese